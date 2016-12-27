HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 12-27-16

NCMC HOLIDAY HOOPS
9:00 PRINCETON VS. NORBORNE – BOYS
10:30 PRINCETON VS. NORBORNE – GIRLS
12:00 POLO VS. KING CITY – BOYS
1:30 POLO VS. KING CITY – GIRLS
4:00 NORTH ANDREW VS. LAPLATA – BOYS
5:30 NORTH ANDREW VS. LAPLATA – GIRLS
7:00 GRAIN VALLEY VS. PENNEY – BOYS
8:30 GRAIN VALLEY VS. CHILLICOTHE – GIRLS
WILLIAM JEWELL COLLEGE HOLIDAU BASKETBALL CLASSIC (ALL BOYS GAMES)
NELSON DIVISION
9:00 ROCKHURST vs OAK PARK
10:30 LEE’S SUMMIT WEST vs SMITHVILLE
12:00 PARK HILL SOUTH vs LINCOLN PREP
1:30 BLUE SPRIGS vs KEARNEY
PATTERSON DIVISION
4:30 BLUE SPRINGS SOUTH vs FORT OSAGE
6:00 RAYTOWN vs WINNETONKA
7:30 LIBERTY NORTH vs KC CENTER
9:00 PARK HILL vs KC EAST