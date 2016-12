HIGH SCHOOL RESULTS FROM 12-27-16

NCMC HOLIDAY HOOPS-

BOYS GAMES:

PRINCETON OVER NORBORNE 71-45

ANDREW SMITH, PRINCETON 22, CODY KELLY, PRINCETON 15 AND CALVIN BERWANGER, PRINCETON – 14

EVAN GLAZE, NORBORNE – 28

KING CITY OVER POLO 41-34

JAMES FLEENER, POLO- 16 BJ EIBARGER, KING CITY – 20

NORTH ANDREW OVER LAPLATA – 60-55

RYAN HUGHES, AIDEN DELONG, JACOB POWELSON, NORTH ANDREW – 13 EACH

TREVOR PIPES, LAPLATA – 16 AND MITCH COX, LAPLATA – 14

GRAIN VALLEY OVER PENNEY 60-53

JAKE SALISBURY, GRAIN VALLEY – 24 AND LATROY HARPER AND JARAN RICHMAN, BOTH OF HAMILTON WITH 19 PTS EACH

GIRLS GAMES:

NORBORNE OVER PRINCETON 51-36

MADISON BROWN, NELLE FINLEY AND KATIE WOOD – ALL OF NORBORNE – WITH 13, 17 AND 18 RESPECTIVELY

KING CITY OVER POLO – 48-34

BRITTANY WALTERS OF KING CITY – 24

NORTH ANDREW OVER LAPLATA – 49-32

BROOKE MCDANIEL OF NORTH ANDREW WITH 16 AND KELSI HEMMERLING OF LAPLATA -15

CHILLICOTHE OVER GRAIN VALLEY 53-35

WHITNEY CLAMPITT OF CHILLICOTHE – 11 PTS.

OTHER BOYS –

WILLIAM JEWELL HOLIDAY CLASSIC

NELSON DIVISION

OAK PARK 67, ROCKHURST 58

LEE’S SUMMIT WEST 65, SMITHVILLE 31

PARK HILL SOUTH 81, LINCOLN PREP 62

BLUE SPRINGS 59, KEARNEY 52

PATTERSON DIVISION

BLUE SPRINGS SOUTH 54, FORT OSAGE 48

RAYTOWN 72, WINNETONKA 35

CENTER 77, LIBERTY NORTH 45

PARK HILL 73, EAST 34

NEOSHO (MO.) TOURNAMENT

RUSKIN 58, SPRINGDALE HAR-BER 50

SJ LAFAYETTE 97, CEDAR RIDGE 29