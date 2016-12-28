HIGH SCHOOL RESULTS FROM 12-27-16

NCMC HOLIDAY HOOPS-
BOYS GAMES:
PRINCETON OVER NORBORNE 71-45
ANDREW SMITH, PRINCETON 22, CODY KELLY, PRINCETON 15 AND CALVIN BERWANGER, PRINCETON – 14
EVAN GLAZE, NORBORNE – 28
KING CITY OVER POLO 41-34
JAMES FLEENER, POLO- 16 BJ EIBARGER, KING CITY – 20
NORTH ANDREW OVER LAPLATA – 60-55
RYAN HUGHES, AIDEN DELONG, JACOB POWELSON, NORTH ANDREW – 13 EACH
TREVOR PIPES, LAPLATA – 16 AND MITCH COX, LAPLATA – 14
GRAIN VALLEY OVER PENNEY 60-53
JAKE SALISBURY, GRAIN VALLEY – 24 AND LATROY HARPER AND JARAN RICHMAN, BOTH OF HAMILTON WITH 19 PTS EACH
GIRLS GAMES:
NORBORNE OVER PRINCETON 51-36
MADISON BROWN, NELLE FINLEY AND KATIE WOOD – ALL OF NORBORNE – WITH 13, 17 AND 18 RESPECTIVELY
KING CITY OVER POLO – 48-34
BRITTANY WALTERS OF KING CITY – 24
NORTH ANDREW OVER LAPLATA – 49-32
BROOKE MCDANIEL OF NORTH ANDREW WITH 16 AND KELSI HEMMERLING OF LAPLATA -15
CHILLICOTHE OVER GRAIN VALLEY 53-35
WHITNEY CLAMPITT OF CHILLICOTHE – 11 PTS.
OTHER BOYS –
WILLIAM JEWELL HOLIDAY CLASSIC
NELSON DIVISION
OAK PARK 67, ROCKHURST 58
LEE’S SUMMIT WEST 65, SMITHVILLE 31
PARK HILL SOUTH 81, LINCOLN PREP 62
BLUE SPRINGS 59, KEARNEY 52
PATTERSON DIVISION
BLUE SPRINGS SOUTH 54, FORT OSAGE 48
RAYTOWN 72, WINNETONKA 35
CENTER 77, LIBERTY NORTH 45
PARK HILL 73, EAST 34
NEOSHO (MO.) TOURNAMENT
RUSKIN 58, SPRINGDALE HAR-BER 50
SJ LAFAYETTE 97, CEDAR RIDGE 29