HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 12-28-16

NCMC HOLIDAY HOOPS
9:00 GILMAN CITY VS. HALE – BOYS
10:30 GILMAN CITY VS. HALE – GIRLS
12:00 O’HARA VS. ODESSA – BOYS
1:30 O’HARA VS. ODESSA – GIRLS
4:00 LEXINGTON VS. LATHROP – BOYS
5:30 LEXINGTON VS. WARRENSBURG – GIRLS
7:00 TRENTON VS. SMITHVILLE – GIRLS
8:30 SAVANNAH VS. KIRKSVILLE – BOYS
WILLIAM JEWELL COLLEGE HOLIDAY TOURNAMENT
PATTERSON DIVISION CONSOLATION SEMIFINALS-
9:00 AM KC EAST vs LIBERTY NORTH
10:30 AM WINNETONKA vs FT. OSAGE
NELSON DIVISION CONSOLATION SEMIFINALS
12:00 PM SMITHVILLE vs ROCKHURST
1:30 PM LINCOLON PREP vs KEARNEY
CARDINALS DIVISION
4:30 PM GRANDVIEW vs TRUMAN
6:00 PM ST. JOE CENTRAL vs RAYMORE-PECULIAR
7:30 PM LIBERTY vS WILLIAM CHRISMAN
9:00 PM NORTH KANSAS CITY vs LEE’S SUMMIT
BISHOP LeBLOND HOLIDAY TOURNAMENT
10:00 AM GIRLS EAST BUCHNAAN vs MARYVILLE
11:30 AM BOYS CHILLICOTHE vs EAST BUCHANAN
1:00 PM GIRLS MID-BUCHANAN vs UNIVERSITY ACADEMY
2:30 PM BOYS MID-BUCHANAN vs UNIVERSITY ACADEMY
4:00 PM GIRLS FALLS CITY (NE) vs PLATTSBURG
5:30 PM BOYS FALLS CITY (NE) vs PLATTSBURG
7:00 PM GIRLS BISHOP LeBLOND vs ROCK PORT
8:30 PM BOYS BISHOP LeBLOND vs KC NORTHEAST
NEOSHO (MO.) TOURNAMENT
GIRLS-
12:00 PM ST. JOE CENTRAL VS. CEDAR RIDGE, ARK.
5:00 PM BENTONVILLE, ARK. VS. LAFAYETTE