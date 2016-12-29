HIGH SCHOOL RESULTS FROM 12-28-16

BOYS
BISHOP LEBLOND HOLIDAY TOURNAMENT
EAST BUCHANAN 47
CHILLICOTHE 38
MID-BUCHANAN 62
UNIVERSITY ACADEMY 50
FALLS CITY 58
PLATTSBURG 49
BISHOP LeBLOND 48
KC NORTHEAST 46
WILLIAM JEWELL HOLIDAY BASKETBALL CLASSIC
NELSON DIVISION – CONSOLATION SEMIFINALS
ROCKHURST 82
SMITHVILLE 50
LINCOLN PREP 54
KEARNEY 40
PATTERSON DIVISION – CONSOLATION SEMIFINALS
LIBERTY NORTH 71
KC EAST 29
WINNETONKA 63
FORT OSAGE 62
CARDINAL DIVISION
GRANDVIEW 66
TRUMAN 38
CENTRAL 65
RAYMORE-PECULIAR 58, OT
LIBERTY 59
WILLIAM CHRISMAN 43
NORTH KANSAS CITY 79
LEE’S SUMMIT 75
NCMC HOLIDAY HOOPS
HALE 57
GILMAN CITY 54
CORNELIUS PEERY, GILMAN – 25 AND PEYTON DODSON, HALE – 18 AND TRENT HASTINGS, HALE 17
ODESSA 60
O’HARA 55
ARINZE MGBEMENA, O’HARA – 29 AND JAZ EHLERT, ODESSA – 16
LATHROP 72
LEXINGTON 44
BROCK LEWIS, LATHROP – 20 AND RYAN NEER, LEXINGTON – 12
SAVANNAH 47
KIRKSVILLE 41 OT
TANNER SCHILING, KIRKSVILLE – 18 AND JAXON STEELE, SAVANNAH – 12
NEOSHO HOLIDAY CLASSIC
WEST MEMPHIS 89
LAFAYETTE 86 O.T.
GIRLS-
BISHOP LEBLOND HOLIDAY TOURNAMENT
EAST BUCHANAN 45
MARYVILLE 28
MID-BUCHANAN 73
UNIVERSITY ACADEMY 36
PLATTSBURG 42
FALLS CITY 29
ROCK PORT 52
BISHOP LEBLOND 24
NEOSHO HOLIDAY BASKETBALL CLASSIC
CENTRAL 51
CEDAR RIDGE 18
LAFAYETTE 62
BENTONVILLE 53
STATE FARM HOLIDAY HOOPS
BENTON 47
HELIAS 31
NCMC HOLIDAY HOOPS
HALE 57
GILMAN CITY 25
HAILEY BURROWS, GILMAN – 20 AND DEVIN GROSSMAN, HALE – 17
ODESSA 46
O’HARA 36
AMIYAH HATTEN, O’HARA – 13
WARRENSBURG 48
LEXINGTON 38
HALLY PIOTEK, WARRENSBURG – 15
SMITHVILLE 41
TRENTON 36
WHITLEY RICHMAN, TRENTON – 16 AND TRACE MOSBY, SMITHVILLE – 17 AND LEXI MOES, SMITHVILLE – 15