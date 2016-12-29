HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 12-29-16

NCMC HOLIDAY HOOPS-
9:00 WARRENSBURG VS. SMITHVILLE – GIRLS ———SMITHVILLE WINS 49-30
10:30 O’HARA VS. KIRKSVILLE – GIRLS
12:00 MILAN VS. SOUTH HOLT – BOYS
1:30 MILAN VS. SOUTH HOLT – GIRLS
4:00 MARSHALL VS. RICHMOND – BOYS
5:30 MARSHALL VS. RICHMOND – GIRLS
7:00 ROCK PORT VS. NORTH MERCER – BOYS
8:30 SUMMIT CHRISTIAN VS. NORTH MERCER – GIRLS
BISHOP LeBLOND HOLIDAY TOURNAMENT
CONSOLATION SEMIFINALS
10:00 GIRLS UNIVERSITY ACADEMY vs FALLS CITY (NE)
11:30 BOYS CHILLICOTHE vs UNIVERSITY ACADEMY
1:00 GIRLS BISHOP LEBLOND vs MARYVILLE
2:30 BOYS KC NORTHEAST vs PLATTSBURG
CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
4:00 GIRLS MID-BUCHANAN vs PLATTSBURG
5:30 BOYS MID-BUCHANAN vs EAST BUCHANAN
7:00 GIRLS ROCK PORT vs EAST BUCHANAN
8:30 BOYS BISHOP LEBLOND vs FALLS CITY
WILLIAM JEWELL HOLIDAY CLASSIC
CARDINAL DIVISION – CONSOLATION SEMIFINALS
9:00 TRUMAN vs RAYMORE-PECULIAR
10:30 WILLIAM CHRISMAN vs LEE’S SUMMIT
CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
12:00 GRANDVIEW vs ST. JOE CENTRAL
1:30 LIBERTY vs NORTH KANSAS CITY
PATTERSON DIVISION – CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
4:30 RAYTOWN vs BLUE SPRINGS SOUTH
6:00 PARK HILL vs KC CENTER
NELSON DIVISION – CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
7:30 LEE’S SUMMIT WEST vs OAK PARK
9:00 PARK HILL SOUTH vs BLUE SPRINGS
NEOSHO HOLIDAY CLASSIC
BOYS-
1:30 LAFAYETTE vs DEKANNEY
GIRLS-
5:00 NEOSHO vs ST. JOE CENTRAL
6:30 LAFAYETTE vs VAN BUREN (ARK)