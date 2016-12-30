HIGH SCHOOL RESULTS FROM 12-29-16

December 30, 2016 Local Sports

NCMC HOLIDAY HOOPS
BOYS GAMES –

NORTH MERCER 64
ROCK PORT 49
BRYER NOE, MERCER – 16 AND AND CAMDEN HARTLEY, MERCER – 15 AND ALEX BURKE, ROCK PORT – 23

MARSHALL 51
RICHMOND 41
JACE LANCE, MARSHALL – 18 AND TREVON ALEXANDER, RICHMOND – 15

SOUTH HOLT 56
MILAN 43
REGAN MORRIS, SOUTH HOLT – 15 AND ALAN OTTMAN, SOUTH HOLT – 12 AND WYATT BOHLE, MILAN – 11
GIRLS GAMES –

NORTH MERCER 57
SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY 34
LINDSAY WYATT, MERCER – 18 AND NICOLE KOST, MERCER – 12 AND KASSI GINTHER, SUMMIT – 18

MARSHALL 45
RICHMOND 23
KASSIDY HEYING, MARSHALL – 12, MORGAN MCGOWAN, MARSHALL – 12 AND LYSSA AGEALON, MARSHALL – 11

MILAN 51
SOUTH HOLT 32
SAMANTHA DERYKE, MILAN – 23

SMITHVILLE 49
WARRENSBURG 30
HALLY PIOTEK, WARRENSBURG – 18 AND LEXI MOES, SMITHVILLE – 12

O’HARA 61
KIRKSVILLE 38
TIANA GIPSON, O’HARA – 16

 
BISHOP LeBLOND HOLIDAY TOURNAMENT
CONSOLATION SEMIFINALS
GIRLS-
FALLS CITY (NE) 62
UNIVERSITY ACADEMY 54

MARYVILLE 45
BISHOP LebLOND 30

BOYS-
CHILLICOTHE 55
UNIVERSITY ACADEMY 44

KC NORTHEAST 46
PLATTSBURG 36

CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
GIRLS-
EAST BUCHANAN 48
ROCK PORT 30

MID BUCHANAN 56
PLATTSBURG 41

BOYS-

FALLS CITY (NE) 48
BISHOP LeBLOND 30

MID BUCHANAN 48
EAST BUCHANAN 38

 
WILLIAM JEWELL HOLIDAY TOURNAMENT

NELSON DIVISION-CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
LEE’S SUMMIT WEST 66
OAK PARK 47

BLUE SPRINGS 65
PARK HILL SOUTH 60
PATTERSON DIVISION -CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
PARK HILL 54
KC CENTER 42

RAYTOWN 70
BLUE SPRINGS SOUTH 62
CARDINAL DIVISION
CONSOLATION SEMIFINALS-
LEE’S SUMMIT 56
WILLIAM CHRISMAN 46

TRUMAN 48
RAYMORE-PECULIAR 42

 
NEOSHO TOURNAMENT

BOYS-
DEKANNEY (TX) 85
LAFAYETTE 72

GIRLS-
NEOSHO 49
ST. JOE CENTRAL 48

VAN BUREN (ARK) 57
LAFAYETTE 27