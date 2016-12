HIGH SCHOOL RESULTS FROM 12-29-16

NCMC HOLIDAY HOOPS

BOYS GAMES –

NORTH MERCER 64

ROCK PORT 49

BRYER NOE, MERCER – 16 AND AND CAMDEN HARTLEY, MERCER – 15 AND ALEX BURKE, ROCK PORT – 23

MARSHALL 51

RICHMOND 41

JACE LANCE, MARSHALL – 18 AND TREVON ALEXANDER, RICHMOND – 15

SOUTH HOLT 56

MILAN 43

REGAN MORRIS, SOUTH HOLT – 15 AND ALAN OTTMAN, SOUTH HOLT – 12 AND WYATT BOHLE, MILAN – 11

GIRLS GAMES –

NORTH MERCER 57

SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY 34

LINDSAY WYATT, MERCER – 18 AND NICOLE KOST, MERCER – 12 AND KASSI GINTHER, SUMMIT – 18

MARSHALL 45

RICHMOND 23

KASSIDY HEYING, MARSHALL – 12, MORGAN MCGOWAN, MARSHALL – 12 AND LYSSA AGEALON, MARSHALL – 11

MILAN 51

SOUTH HOLT 32

SAMANTHA DERYKE, MILAN – 23

SMITHVILLE 49

WARRENSBURG 30

HALLY PIOTEK, WARRENSBURG – 18 AND LEXI MOES, SMITHVILLE – 12

O’HARA 61

KIRKSVILLE 38

TIANA GIPSON, O’HARA – 16



BISHOP LeBLOND HOLIDAY TOURNAMENT

CONSOLATION SEMIFINALS

GIRLS-

FALLS CITY (NE) 62

UNIVERSITY ACADEMY 54

MARYVILLE 45

BISHOP LebLOND 30

BOYS-

CHILLICOTHE 55

UNIVERSITY ACADEMY 44

KC NORTHEAST 46

PLATTSBURG 36

CHAMPIONSHIP SEMIFINALS

GIRLS-

EAST BUCHANAN 48

ROCK PORT 30

MID BUCHANAN 56

PLATTSBURG 41

BOYS-

FALLS CITY (NE) 48

BISHOP LeBLOND 30

MID BUCHANAN 48

EAST BUCHANAN 38



WILLIAM JEWELL HOLIDAY TOURNAMENT

NELSON DIVISION-CHAMPIONSHIP SEMIFINALS

LEE’S SUMMIT WEST 66

OAK PARK 47

BLUE SPRINGS 65

PARK HILL SOUTH 60

PATTERSON DIVISION -CHAMPIONSHIP SEMIFINALS

PARK HILL 54

KC CENTER 42

RAYTOWN 70

BLUE SPRINGS SOUTH 62

CARDINAL DIVISION

CONSOLATION SEMIFINALS-

LEE’S SUMMIT 56

WILLIAM CHRISMAN 46

TRUMAN 48

RAYMORE-PECULIAR 42



NEOSHO TOURNAMENT

BOYS-

DEKANNEY (TX) 85

LAFAYETTE 72

GIRLS-

NEOSHO 49

ST. JOE CENTRAL 48

VAN BUREN (ARK) 57

LAFAYETTE 27