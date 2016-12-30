HIGH SCHOOL RESULTS FROM 12-29-16

NCMC HOLIDAY HOOPS
BOYS GAMES –
NORTH MERCER 64
ROCK PORT 49
BRYER NOE, MERCER – 16 AND AND CAMDEN HARTLEY, MERCER – 15 AND ALEX BURKE, ROCK PORT – 23
MARSHALL 51
RICHMOND 41
JACE LANCE, MARSHALL – 18 AND TREVON ALEXANDER, RICHMOND – 15
SOUTH HOLT 56
MILAN 43
REGAN MORRIS, SOUTH HOLT – 15 AND ALAN OTTMAN, SOUTH HOLT – 12 AND WYATT BOHLE, MILAN – 11
GIRLS GAMES –
NORTH MERCER 57
SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY 34
LINDSAY WYATT, MERCER – 18 AND NICOLE KOST, MERCER – 12 AND KASSI GINTHER, SUMMIT – 18
MARSHALL 45
RICHMOND 23
KASSIDY HEYING, MARSHALL – 12, MORGAN MCGOWAN, MARSHALL – 12 AND LYSSA AGEALON, MARSHALL – 11
MILAN 51
SOUTH HOLT 32
SAMANTHA DERYKE, MILAN – 23
SMITHVILLE 49
WARRENSBURG 30
HALLY PIOTEK, WARRENSBURG – 18 AND LEXI MOES, SMITHVILLE – 12
O’HARA 61
KIRKSVILLE 38
TIANA GIPSON, O’HARA – 16
BISHOP LeBLOND HOLIDAY TOURNAMENT
CONSOLATION SEMIFINALS
GIRLS-
FALLS CITY (NE) 62
UNIVERSITY ACADEMY 54
MARYVILLE 45
BISHOP LebLOND 30
BOYS-
CHILLICOTHE 55
UNIVERSITY ACADEMY 44
KC NORTHEAST 46
PLATTSBURG 36
CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
GIRLS-
EAST BUCHANAN 48
ROCK PORT 30
MID BUCHANAN 56
PLATTSBURG 41
BOYS-
FALLS CITY (NE) 48
BISHOP LeBLOND 30
MID BUCHANAN 48
EAST BUCHANAN 38
WILLIAM JEWELL HOLIDAY TOURNAMENT
NELSON DIVISION-CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
LEE’S SUMMIT WEST 66
OAK PARK 47
BLUE SPRINGS 65
PARK HILL SOUTH 60
PATTERSON DIVISION -CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
PARK HILL 54
KC CENTER 42
RAYTOWN 70
BLUE SPRINGS SOUTH 62
CARDINAL DIVISION
CONSOLATION SEMIFINALS-
LEE’S SUMMIT 56
WILLIAM CHRISMAN 46
TRUMAN 48
RAYMORE-PECULIAR 42
NEOSHO TOURNAMENT
BOYS-
DEKANNEY (TX) 85
LAFAYETTE 72
GIRLS-
NEOSHO 49
ST. JOE CENTRAL 48
VAN BUREN (ARK) 57
LAFAYETTE 27