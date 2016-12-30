HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 12-30-16

NCMC HOLIDAY HOOPS
9:00 SOUTHWEST LIVINGSTON VS. ROCK PORT – BOYS
10:30 POLO VS. SOUTH HOLT – GIRLS
12:00 POLO VS. SOUTH HOLT – BOYS
1:30 SUMMIT CHRISTIAN VS. KIRKSVILLE – GIRLS
4:00 NORTH HARRISON VS. HARDIN CENTRAL – BOYS
5:30 NORTH HARRISON VS. HARDIN CENTRAL – GIRLS
7:00 LAWSON VS. LEXINGTON – BOYS
8:30 LAWSON VS LEXINGTON – GIRLS
BISHOP LeBLOND HOLIDAY TOURNAMENT
10:00 AM GIRLS 7th PLACE BISHOP LeBLOND vs UNIVERSITY ACADEMY
11:30 AM BOYS 7th PLACE UNIVERSITY ACADEMY vs PLATTSBURG
1:00 PM GIRLS 5th PLACE MARYVILLE vs FALLS CITY (NE)
2:30 PM BOYS 5th PLACE KC NORTHEAST vs CHILLICOTHE
4:00 PM GIRLS 3rd PLACE ROCK PORT vs PLATTSBURG
5:30 PM BOYS 3rd PLACE BISHOP LeBLOND vs EAST BUCHANAN
7:00 PM GIRLS CHAMP. EAST BUCHANAN vs MID-BUCHANAN
8:30 PM BOYS CHAMP. FALLS CITY (NE) vs MID-BUCHANAN
WILLIAM JEWELL HOLIDAY TOURNAMENT
CARDINAL DIVISION CONSOLATION GAMES-
10:00 AM 5th PLACE LEE’S SUMMIT vS TRUMAN
3rd PLACE LIBERTY vs GRANDVIEW
PATTERSON DIVISION CONSOLATION GAMES
12:00 PM 5th PLACE LIBERTY NORTH vs WILLIAM CHRISMAN
3rd PLACE KC CENTER vs BLUE SPRINGS
NELSON DIVISION CONSOLATION GAMES
2:00 PM 5th PLACE ROCKHURST vs LINCOLN PREP
3rd PLACE OAK PARK vs PARK HILL SOUTH
NELSON DIVISION CHAMPIONSHIP
5:30 PM LEE’S SUMMIT WEST vs BLUE SPRINGS
PATTERSON DIVISION CHAMPIONSHIP
7:15 PM PARK HILL vs RAYTOWN
CARDINAL DIVISION CHAMPIONSHIP
9:00 PM NORTH KANSAS CITY vs ST. JOE CENTRAL