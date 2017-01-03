HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 1-3-17

RESULTS FROM 1-2-17
GIRLS-
SAVANNAH 44
MARYVILLE 41
BOYS-
KEARNEY 60
SMITHVILLE 29
SCHEDULE FOR 1-3-17
MARCELINE TOURNAMENT – 1st ROUND
4:00 PM GIRLS SCHUYLER COUNTY vs BEVIER
5:30 PM BOYS MILAN vs SOUTH SHELBY
7:00 PM GIRLS MARCELINE vs MEADVILLE
8:30 PM BOYS GLASGOW vs BUCKLIN-MACON COUNTY
DOUBLEHEADERS-
NORTH ANDREW @ ALBANY
KING CITY @ BRAYMER
NORTH PLATTE @ MAYSVILLE
PATTONSBURG @ ST. JOE CHRISTIAN
BROOKFIELD @ PUTNAM COUNTY
NORTH HARRISON @ SOUTH HARRISON
STANBERRY @ WORTH COUNTY
GREEN CITY @ GILMAN CITY
GRUNDY COUNTY @ HALE
SOUTHWEST LIVINGSTON @ MERCER
WINSTON @ TRI-COUNTY
EAST ATCHISON @ DeKALB
SOUTH HOLT @ JEFFERSON
MOUND CITY @ SOUTH NODAWAY
NORTH NODAWAY @ ROCK PORT
WEST NODAWAY @ UNION STAR
STEWARTSVILLE @ OSBORN
LATHROP @ BRECKENRIDGE
CHILLICOTHE @ LAWSON
MID-BUCHANAN @ CRISTO REY
PLATTSBURG @ ORRICK
GIRLS-
SMITHVILLE @ PLEASANT HILL
STALEY @ KEARNEY
BOYS-
HAMILTON @ RICHMOND
EAST BUCHANAN @ GALLATIN
MARYVILLE @ LAFAYETTE
WRESTLING-
KC CENTER @ BENTON
MARYVILLE, SOUTH HARRISON @ PLATTSBURG