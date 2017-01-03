NEW PATROL TROOPERS COMING TO THE LISTENING AREA

ON THE FINAL WORK DAY OF 2016 THE MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL WELCOMED 39 NEW MEMBERS TO THEIR RANKS WITH GRADUATION OF THE 103rd RECRUIT CLASS FROM THE LAW ENFORCEMENT ACADEMY.
OF THE 39 FRESHLY MINTED TROOPERS, SIX WILL BE PATROLLING THE HIGHWAY’S IN THE LISTENING AREA.
NEW TROOPERS FOR THE AREA ARE-
ROBERT T. CARTER, JR., LEE’S SUMMIT, MO, TROOP H, ANDREW/BUCHANAN COUNTIES
DYLAN W. JEHNZEN, KANSAS CITY, MO, TROOP H, ANDREW/BUCHANAN COUNTIES
NICHOLAS A. REGAN, PLATTE CITY, MO, TROOP H, ATCHISON/HOLT COUNTIES
THOMAS REN HECKER, RAYMORE, MO, TROOP H, NODAWAY/WORTH COUNTIES
TYSON A. HARTSHORN, LATHROP, MO, TROOP A, CLAY COUNTY
DARREN M. BRIDGES, STOCKTON, MO, TROOP A, CLAY COUNTY
THE RECRUITS ACCUMULATED POINTS TOWARD GRADUATION IN THE CATEGORIES OF PHYSICAL FITNESS, FIREARMS, AND ACADEMICS THROUGHOUT THEIR 26 WEEKS AT THE ACADEMY. THE PERSON WITH THE HIGHEST NUMBER OF POINTS IN EACH CATEGORY EARNED THE RESPECTIVE AWARD, TWO OF WHICH WENT TO TROOPERS WHO WILL BE IN OUR AREA.
TROOPER NICHOLAS A. REGAN, WHO WAS ASSIGNED TO TROOP H IN ATCHISON AND HOLT COUNTIES, EARNED THE PHYSICAL FITNESS AWARD. TROOPER TYSON A. HARTSHORN, OF LATHROP AND ASSIGNED TO CLAY COUNTY IN TROOP A, ACCEPTED THE SUPERINTENDENT’S AWARD, WHICH IS PRESENTED TO THE PERSON WITH THE MOST POINTS OVERALL.
TROOPER JUSTIN L. CLEETON EARNED THE FIREARMS AWARD. TROOPER DAVID A. CROWELL EARNED THE ACADEMIC AWARD.
THE 103rd RECRUIT CLASS REPORTED TO THE ACADEMY ON JULY 5, 2016. THE NEW TROOPERS REPORT FOR DUTY IN THEIR ASSIGNED TROOPS ON JANUARY 17, 2017.
LISTED BELOW ARE THE NAMES, HOMETOWNS, AND FIRST ASSIGNMENTS OF MEMBERS OF THE 103RD RECRUIT CLASS:
NAME/HOMETOWN/FIRST ASSIGNMENT
NOLAN A. BAX, LOOSE CREEK, TROOP F, CALLAWAY COUNTY
ERIC L. BENNETT, IRONTON, TROOP E, WAYNE COUNTY
CHANCE D. BERRY, POPLAR BLUFF, MO, TROOP E, BUTLER/ RIPLEY COUNTIES
CHANAN BOATRIGHT, MOUNTAIN GROVE, MO, TROOP G, NORTHERN HOWELL/SHANNON COUNTIES
DARREN M. BRIDGES, STOCKTON, MO, TROOP A, CLAY COUNTY
ROBERT T. CARTER, JR., LEE’S SUMMIT, MO, TROOP H, ANDREW/BUCHANAN COUNTIES
JUSTIN L. CLEETON, MORRISVILLE, MO, TROOP D, JASPER COUNTY
ANTHONY J. COOK, AURORA, MO, TROOP D, JASPER COUNTY
BRIAN N. CRAWFORD, WEST PLAINS, MO, TROOP I, PHELPS/MARIES COUNTIES
DAVID A. CROWELL, BYRNES MILL, MO, TROOP C, JEFFERSON COUNTY
MICHAEL L. CRUTCHER, ST. LOUIS, MO, TROOP C, ST. CHARLES COUNTY
ZACHARIAH C. DUDLEY, ROGERSVILLE, MO, TROOP D, WEBSTER COUNTY
JEFFERY G. DURBIN, PARIS, MO, TROOP C, WARREN COUNTY
BENJAMIN S. GIESLER, ARNOLD, MO, TROOP C, ST. FRANCOIS COUNTY
AARON T. GRAINGER, BENTON, MO, TROOP E, STODDARD COUNTY
NATHAN E. GRIFFIN, POPLAR BLUFF, MO, TROOP E, NEW MADRID/PEMISCOT COUNTIES
TYSON A. HARTSHORN, LATHROP, MO, TROOP A, CLAY COUNTY
THOMAS REN HECKER, RAYMORE, MO, TROOP H, NODAWAY/WORTH COUNTIES
DYLAN W. JEHNZEN, KANSAS CITY, MO, TROOP H, ANDREW/BUCHANAN COUNTIES
CALLIE A. JUDY, COLUMBIA, MO, TROOP C, WARREN COUNTY
JACOB M. LANGLEY, NIXA, MO, TROOP C, FRANKLIN COUNTY
ANDREW WIGHT LAWMAN, COLUMBIA, MO, TROOP F, CALLAWAY COUNTY
MAX R. LAWSON, IBERIA, MO, TROOP F, MILLER COUNTY (MARINE ENFORCEMENT)
AARON A. LINDLEY, SAINT THOMAS, MO, TROOP F, CAMDEN COUNTY (MARINE ENFORCEMENT)
DANIEL C. MAHALIK, CRYSTAL LAKE, IL, TROOP C, WARREN COUNTY
SHANE W. MAHANEY, FORISTELL, MO, TROOP F, CAMDEN COUNTY (MARINE ENFORCEMENT)
COREY D. PARROTT, LINCOLN, MO, TROOP A, JOHNSON COUNTY
GENTRY T. PEMBERTON, CENTRALIA, MO, TROOP F, BOONE COUNTY
NICHOLAS A. REGAN, PLATTE CITY, MO, TROOP H, ATCHISON/HOLT COUNTIES
JASON N. RIGSBY, ROLLA, MO, TROOP I, PHELPS/MARIES COUNTIES
JACOB S. SCHWARTZ, OZARK, MO, TROOP D, TANEY COUNTY
JASON L. SENTMAN, SALEM, MO, TROOP G, TEXAS COUNTY
MARSALIS SHEROD, FLORISSANT, MO, TROOP C, ST. CHARLES COUNTY
MICHAEL T. SORIANO, COLLINSVILLE, IL, TROOP C, FRANKLIN COUNTY
ZAYNE B. TATE, NORWOOD, MO, TROOP G, CARTER/REYNOLDS COUNTIES
CODY D. TUCKER, PIEDMONT, MO, TROOP E, NEW MADRID/PEMISCOT COUNTIES
SADIE D. TURNBULL, COLUMBIA, MO, TROOP F, CAMDEN (MARINE ENFORCEMENT)
JESSE J. WAGNER, ASH GROVE, MO, TROOP F, MORGAN/MONITEAU COUNTIES (MARINE ENFORCEMENT)