TUESDAY BASKETBALL SCORES

GRC WEST
GIRLS
NORTH ANDREW 53 ALBANY 9
STANBERRY 60 WORTH COUNTY 24
KING CITY 60 BRAYMER 33
PATTONSBURG 36 ST JOSEPH CHRISTIAN 32
HDC CONFERENCE
WINSTON AT TRI COUNTY
275 CONFERENCE
JEFFERSON 67 SOUTH HOLT 14
MOUND CITY 61 SOUTH NODAWAY 55 2OT
WEST NODAWAY 50 UNION STAR 13
EAST ATCHISON 50 DEKALB 35
STEWARTSVILLE AT OSBORN
ROCK PORT DEFEATS NORTH NODAWAY
SOUTH HARRISON 58 NORTH HARRISON 51
NORTH PLATTE 47 MAYSVILLE 15
MERCER 49 SOUTHWEST LIVINGSTON 43
GREEN CITY AT GILMAN CITY
GALLATIN 64 EAST BUCHANAN 35
BROOKFIELD AT PUTNAM COUNTY
GRUNDY COUNTY AT HALE
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
CENTRAL DECATUR 71 PLEASANTVILLE 9
LAMONI 55 ORIENT MACKSBURG 17
BOYS SCORES
GRC WEST
NORTH ANDREW 70 ALBANY 11
WORTH COUNTY 60 STANBERRY 48
BRAYMER 49 KING CITY 41
PATTONSBURG 42 ST JOSEPH CHRISTIAN 39
HDC CONFERENCE
WINSTON 71 TRI COUNTY 19
275 CONFERENCE
JEFFERSON 56 SOUTH HOLT 44
MOUND CITY 63 SOUTH NODAWAY 61
WEST NODAWAY 49 UNION STAR 31
EAST ATCHISON 62 DEKALB 27
STEWARTSVILLE AT OSBORN
ROCK PORT 56 NORTH NODAWAY 47
SOUTH HARRISON 61 NORTH HARRISON 31
MAYSVILLE 49 NORTH PLATTE 31
MERCER 56 SOUTHWEST LIVINGSTON 38
GREEN CITY 67 GILMAN CITY 47
EAST BUCHANAN 48 GALLATIN 40
BROOKFIELD AT PUTNAM COUNTY
GRUNDY COUNTY AT HALE
MARYVILLE 63 LAFAYETTE 59
HAMILTON 51 RICHMOND 43
CENTRAL DECATUR 50 PLEASANTVILLE 48
LAMONI 72 ORIENT MACKSBURG 40