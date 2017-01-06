FRIDAY BASKETBALL SCORES
GRC EAST
SOUTH HARRISON 58 PRINCETON 40
TRENTON 66 MAYSVILLE 21
GALLATIN 57 POLO 23
GRC WEST
STANBERRY 67 ST JOSEPH CHRISTIAN 13
NORTH ANDREW 46 PATTONSBURG 20
BRAYMER 35 WORTH COUNTY 32
KING CITY 47 ALBANY 24
HDC CONFERENCE
NORTH HARRISON 49 TRI COUNTY 13
MERCER 65 NEWTOWN HARRIS 11
275 CONFERENCE
JEFFERSON 52 OSBORN 26
ROCK PORT 57 MOUND CITY 53
NORTH NODAWAY 62 STEWARTSVILLE 47
WEST NODAWAY 47 NE NODAWAY 25
DEKALB 52 NODAWAY HOLT 36
EAST ATCHISON 61 UNION STAR 8
KCI CONFERENCE
LATHROP 54 MID BUCHANAN 52
PLATTSBURG 36 HAMILTON 29
EAST BUCHANAN 51 LAWSON 40
WEST PLATTE 42 NORTH PLATTE 35
MEC CONFERENCE
LAFAYETTE 62 MARYVILLE 27
SOUTHERN IOWA
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
CENTRAL DECATUR 75 EAST UNION 26
INTERSTATE 35 63 LENOX 17
NODAWAY VALLEY 64 PLEASANTVILLE 14
BLUEGRASS CONFERENCE
MURRAY 55 LAMONI 30
BOYS SCORES
GRC EAST
SOUTH HARRISON 65 PRINCETON 62
GALLATIN 49 POLO 35
TRENTON 63 MAYSVILLE 24
GRC WEST
KING CITY 50 ALBANY 22
STANBERRY 73 SJ CHRISTIAN 51
NORTH ANDREW 78 PATTONSBURG 23
BRAYMER 40 WORTH COUNTY 33
HDC CONFERENCE
NORTH HARRISON 62 TRI COUNTY 24
MERCER 61 NEWTOWN HARRIS 27
275 CONFERENCE
JEFFERSON DEFEATS OSBORN
NODAWAY HOLT 68 DEKALB 28
STEWARTSVILLE 54 NORTH NODAWAY 41
EAST ATCHISON 74 UNION STAR 30
NE NODAWAY 50 WEST NODAWAY 37
MOUND CITY 52 ROCK PORT 36
KCI CONFERENCE
HAMILTON 70 PLATTSBURG 55
LATHROP 65 MID BUCHANAN 63 OT
NORTH PLATTE 54 WEST PLATTE 38
SOUTHERN IOWA
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
CENTRAL DECATUR 67 EAST UNION 50
PLEASANTVILLE 54 NODAWAY VALLEY 38
BLUEGRASS CONFERNCE
MURRAY 74 LAMONI 42