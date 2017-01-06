HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 1-6-16

DOUBLEHEADERS-
KING CITY @ ALBANY
BRAYMER @ WORTH COUNTY
GALLATIN @ POLO
MAYSVILLE @ TRENTON
PATTONSBURG @ NORTH ANDREW
PRINCETON @ SOUTH HARRISON
GREEN CITY @ PUTNAM COUNTY
ST. JOE CHRISTIAN @ STANBERRY
MERCER @ NEWTOWN-HARRIS
NORTH HARRISON @ TRI-COUNTY
NODAWAY-HOLT @ DeKALB
UNION STAR @ EAST ATCHISON (@FAIRFAX)
JEFFERSON @ OSBORN
ROCK PORT @ MOUND CITY
NORTH NODAWY @ STEWARTSVILLE
NORTHEAST NODAWAY @ WEST NODAWAY
EAST BUCHANAN @ LAWSON
PLATTSBURG @ HAMILTON
LATHROP @ MID-BUCHANAN
WEST PLATTE @ NORTH PLATTE
GIRLS-
SAVANNAH @ CAMERON
BENTON @ SMITHVILLE
CHILLICOTHE @ BISHOP LeBLOND
LAFAYETTE @ MARYVILLE
ST. JOE CENTRAL @ PARK HILL
BOYS-
ST. JOE CENTRAL @ PARK HILL SOUTH
EXCELSIOR SPRTINGS @ HARRISONVILLE
KEARNEY @ PLATTE COUNTY