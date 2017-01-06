NCMC HOLIDAY HOOPS ALL-STAR TEAM

FOR THE 2nd YEAR AN ALL-STAR TEAM HAS BEEN SELECTED OF THE TEAMS THAT TOOK PART IN THE NCMC HOLIDAY HOOPS GAMES.
FOR THE PURPOSES OF CHOOSING A TEAM ONLY THE PLAY AT NCMC WAS CONSIDERED FOR VOTING.
BOYS TEAM:
JAI BIJECK, DES MOINES NORTH
TYREKE LOCURE, DES MOINES NORTH
JETT SIMMONS, GALLATIN
JAKE SALISBURY, GRAIN VALLEY
RYAN LAYMAN, HARDIN CENTRAL
TANNER SCHILLING, KIRKSVILLE
JACKSON GOLIGHTLY, MARYVILLE
JOHN ZIMMERMAN, MARYVILLE
ARINZE MGBEMENA, O’HARA
LATROY HARPER, PENNEY OF HAMILTON
JARAN RICHMAN, PENNEY OF HAMILTON
CRAIG LEWIS, WINSTON
GIRLS TEAM:
WHITNEY CLAMPITT, CHILLICOTHE
HAILEY BURROWS, GILMAN CITY
SABRINA HUDDLESTON, HIGBEE
ANNIKA HUITT, LATHROP
PEYTON CRAIG, NORTH HARRISON
ALLISON MOORE, PARIS
TRACE MOSBY, SMITHVILLE
LEXI MOES, SMITHVILLE
KAYLIE CAMPBELL, SOUTHWEST LIVINGSTON
ONA FURST, SOUTHWEST LIVINGSTON
JAELYN HAGGARD, ST. JOSEPH CENTRAL
WHITLEY RICHMAN, TRENTON
EACH HONOREE WILL RECEIVE A SPECIALLY DESIGNED PATCH SUITABLE FOR DISPLAY ON THEIR LETTER JACKET COMMEMORATING THE 2016 HOLIDAY HOOPS SELECTION.