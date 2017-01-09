TOURNAMENT SCHEDULE FOR 1-9-17

BILL BURNS CLASSIC @ LATHROP -4:30 & 6 PM GAMES TONIGHT ON KKWK 100.1 FM
GIRLS 1st ROUND
4:30 PM LATHROP vs BRAYMER
6:00 PM NORTHLAND CHRISTIAN vs CAMERON
7:30 PM BROOKFIELD vs KC EAST CHRISTIAN
9:00 PM SAVANNAH vs PLATTSBURG
LAWSON INVITATIONAL
1st ROUND
4:30 PM GIRLS GALLATIN vs HAMILTON
6:00 PM BOYS HAMILTON vs NORTH PLATTE
7:30 PM GIRLS WEST PLATTE vs NORTH PLATTE
9:00 PM BOYS LAWSON vs WEST PLATTE
OSBORN INVITATIONAL
1st ROUND
4:30 PM BOYS STEWARTSVILLE vs WINSTON JV
6:00 PM BOYS WINSTON vs OSBORN
7:30 PM GIRLS DeKALB vs UNION STAR
9:00 PM GIRLS PATTONSBURG vs DeKALB JV
SOUTH HARRISON TOURNAMENT —-ALL 4 GAMES TONIGHT ON 95.5 FM KAAN
GIRLS 1st ROUND
4:30 PM NORTH MERCER vs MAYSVILLE
6:00 PM PRINCETON vs PRINCETON
7:30 PM NORTH HARRISON vs EAST HARRISON
9:00 PM SOUTH HARRISON vs NORTHEAST NODAWAY
STANBERRY INVITATIONAL
1st ROUND
4:30 PM GIRLS MOUND CITY vs WORTH COUNTY
6:00 PM BOYS JEFFERSON vs MOUND CITY
7:30 PM GIRLS SOUTH NODAWAY vs NORTH ANDREW
9:00 PM BOYS NORTH ANDREW vs SOUTH NODAWAY
FAIRFAX TOURNAMENT
1st ROUND
4:30 PM GIRLS ROCK PORT vs WEST NODAWAY
6:00 PM BOYS EAST ATCHISON vs NORTH NODAWAY
7:30 PM GIRLS EAST ATCHISON vs ST. JOE CHRISTIAN
9:00 PM BOYS ST. JOE CHRISTIAN vs SAVANNAH JV
MILAN TOURNAMENT
1st ROUND
5:00 PM BOYS NOVINGER vs NEWTOWN-HARRIS
6:30 PM GIRLS GRUNDY COUNTY vS NOVINGER
8:00 PM BOYS GREEN CITY vs GRUNDY COUNTY