FRIDAY BASKETBALL SCORES

FRIDAY SCOREBOARD
SOUTH HARRISON TOURNAMENT
GIRLS
NE NODAWAY 42 MAYSVILLE 38 7TH PLACE
PUTNAM COUNTY 56 EAST HARRISON 25 CONSOLATION
PRINCETON 59 SOUTH HARRISON 46 3RD PLACE
MERCER 79 NORTH HARRISON 45 CHAMPIONSHIP
BOYS
NORTH HARRISON 47 EAST HARRISON 39 BOYS 7TH PLACE
PRINCETON 60 NE NODAWAY 36 BOYS CONSOLATION
MAYSVILLE 75 PUTNAM COUNTY 64 BOYS 3RD PLACE
MERCER 58 SOUTH HARRISON 46 BOYS CHAMPIONSHIP
STANBERRY TOURNAMENT
FRIDAY SCHEDULE
STANBERRY 24 NORTH ANDREW 21 GIRLS CONSOLATION
WORTH COUNTY 58 MOUND CITY 44 BOYS CONSOLATION
KING CITY 43 SOUTH NODAWAY 38 GIRLS 3RD PLACE
SATURDAY SCHEDULE
10AM KING CITY VS JEFFERSON BOYS 3RD PLACE
11;30 JEFFERSON VS MOUND CITY GIRLS CHAMPIONSHIP
1PM STANBERRY VS NORTH ANDREW BOYS CHAMPIONSHIP
OSBORN TOURNAMENT
AT STEWARTSVILLE
4:30 UNION STAR VS DEKALB BOYS CONSOLATION
POLO 52 PATTONSBURG 49 GIRLS 3RD PLACE
POLO 65 PATTONSBURG 42 BOYS 3RD PLACE
AT OSBORN
OSBORN 21 WINSTON GIRLS 14 GIRLS CONSOLATION
WINSTON 82 STEWARTSVILLE 33 BOYS CHAMPIONSHIP
DEKALB 45 STEWARTSVILLE GIRLS 28 CHAMPIONSHIP
LAWSON TOURNAMENT
FRIDAY SCHEDULIE
GALLATIN 61 RICHMOND 31 GIRLS CONSOLATION
LAWSON 47 WEST PLATTE 32 3RD PLACE
FAIRFAX TOURNAMENT
GIRLS CONSOLATION–SOUTH HOLT WON ST. JOSEPH CHRISTIAN LOST
BOYS CONSOLATION–ROCKPORT 64 NORTH NODAWAY 55
GIRLS 3RD PLACE –EAST ATCHISON 54 NODAWAY HOLT 49
BOYS 3RD PLACE–ST JOSEPH CHRISTIAN 55 EAST ATCHISON 35
GIRLS CHAMPIONSHIP–ROCK 52 NORTH NODAWAY 27
BOYS CHAMPIONSHIP–SOUTH HOLT 59 ‘NODAWAY HOLT 52
MILAN TOURNAMENT
BRASHEAR 55 NOVINGER 53 GIRLS CONSOLATIONGRUNDY COUNTY 60 BRASHEAR 36 BOYS CONSOLATION
GRUNDY COUNTY 64 LINN COUNTY 34 GIRLS 3RD PLACE