FARM GATES FOR SALE 6 TO 16 FOOT VARIOUS PRICES

816-632-3677

LOOKING FOR 40 GALLON ELECTRIC WATER HEATER

816-632-0635

DIESEL TANK 110 GAL SQUARE 75 GALLON 100.00 OBO

660-654-4154 IN DAVIESS COUNTY AREA

BISSEL PROHEAT CARPET SHAMPOOER $100

HUSQVARNA 36 CHAINSAW, $100

LOOKING FOR STIHL 029 PARTS SAW

660-635-0063