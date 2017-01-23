IOWA RESIDENTS ARRESTED ON TRAFFICKING CHARGES

January 23, 2017 Local News

 

THREE IOWA RESIDENTS ARRESTED LATE SUNDAY NIGHT IN HARRISON COUNTY ON FELONY DRUG CHARGES.

THE MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL REPORTS 23-YEAR OLD LESTER OSORIO-RAMIEREZ, 37-YEAR OLD LARISA

PALMER..BOTH OF DES MOINES AND 41-YEAR OLD CHAD LOVE OF PERRY IOWA WERE TAKEN INTO CUSTDY JUST AFTER

11 P.M. FOR FELONY TRAFFICKING OF METH, UNLAWFUL USE OF A WEAPON, MISDEMEANOR POSSESSION OF

MARIJUANA, UNLAWFUL USE OF DRUG PARAPHERNALIA, OPERATING A VEHICLE WITHOUT A VALID DRIVER’S LICENSE

AND SPEEDING. ALL THREE WERE PLACE ON 24 HOUR HOLD.