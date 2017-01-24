MONDAY BASKETBALL SCORES

BASKETBALL TOURNAMENT RESULTS
HAMILTON BASKETBALL TOURNAMENT
MONDAY SCHEDULE–FIRST ROUND
GIRLS
SOUTH HARRISON 40 LATHROP 35
GALLATIN 64 BRAYMER 46
BOYS
TRENTON 71 SOUTH HARRISON 45
BRAYMER 54 GALLATIN 39
TUESDAY SCHEDULE
4:30 EAST BUCHANAN VS HAMILTON GIRLS
6PM EAST BUCHANAN VS LATHROP BOYS
7:30 TRENTON VS POLO GIRLS
9PM HAMILTON VS POLO BOYS
KING CITY BASKETBALL TOURNAMENT
MONDAY SCHEDULE–FIRST ROUND
GIRLS
KING CITY 46 ALBANY 21
NORTH ANDREW 69 STEWARTSVILLE 51
BOYS
NORTH ANDREW 66 ALBANY 25
STEWARTSVILLE 42 KING CITY 41
TUESDAY SCHEDULE
4:30 STANBERRY VS MAYSVILLE GIRLS
6PM SOUTH HOLT VS MAYSVILLE BOYS
7:30 DEKALB VS SOUTH HOLT GIRLS
9PM STANBERRY VS DEKALB BOYS
GILMAN CITY BASKETBALL TOURNAMENT
MONDAY SCHEDULE–FIRST ROUND
GIRLS
GILMAN CITY 43, EAST HARRISON 46
PATTONSBURG 43, NE NODAWAY 34
BOYS
NE NODAWAY 40 NORTH HARRISON 29
PATTONSBURG 83 TRI COUNTY 21
TUESDAY SCHEDULE
4:30 PRINCETON VS TRI COUNTY GIRLS
5:45 PRINCETON VS UNION STAR BOYS
7PM NORTH HARRISON VS UNION STAR GIRLS
8:15 GILMAN CITY VS EAST HARRISON BOYS
NORTHWEST MISSOURI BASKETBALL TOURNAMENT
MONDAY SCHEDULE
GIRLS
WORTH COUNTY 73 NODAWAY HOLT 49
EAST ATCHISON 52 WEST NODAWAY 16
BOYS
WORTH COUNTY 52 NODAWAY HOLT 46
EAST ATCHISON 59 WEST NODAWAY 36
TUESDAY SCHEDULE
4:30 NORTH NODAWAY VS WEST NODAWAY GIRLS
6PM NODAWAY HOLT VS NORTH NODAWAY BOYS
7:30 SOUTH NODAWAY VS NODAWAY HOLT GIRLS
9PM SOUTH NODAWAY VS WEST NODAWAY BOYS
WEDNESDAY SCHEDULE
4:30 NORTH NODAWAY VS EAST ATCHISON GIRLS
6PM EAST ATCHISON VS SOUTH NODAWAY BOYS
7:30 SOUTH NODAWAY VS WORTH COUNTY GIRLS
9PM WORTH COUNTY VS NORTH NODAWAY BOYS
MEADVILLE BASKETBALL TOURNAMENT
MONDAY SCHEDULE–FIRST ROUND
GIRLS
MEADVILLE 44 NORTHWESTERN 33
HALE 45 LINN COUNTY 25
BOYS
MEADVILLE 75 BMC 38
LINN COUNTY 62 HALE 47
TUESDAY SCHEDULE
4:30 MERCER VS BMC GIRLS
5:45 MERCER VS TINA AVALON BOYS
7PM TINA AVALON VS GRUNDY COUNTY GIRLS
8:15 NORTHWESTERN VS GRUNDY COUNTY BOYS
NORTH PLATTE TOURNAMENT
MONDAY SCHEDULE
GIRLS
JEFFERSON DEFEATED CENTRAL ACADEMY OF EXCELLENCE
MID BUCHANAN 56 NORTH PLATTE 28
BOYS
JEFFERSON 70 WEST PLATTE 25
MID BUCHANAN 61 NORTHLAND CHRISTIAN 51
TUESDAY SCHEDULE
4:30 NORTHLAND CHRISTIAN VS WEST PLATTE GIRLS
5:50 MOUND CITY VS WEST PLATTE BOYS
7:10 MOUND CITY VS NORTH PLATTE GIRLS
8:30 CENTRAL ACADEMY VS NORTH PLATTE BOYS
BLUEGRASS CONFERENCE BASKETBALL TOURNAMENT
GIRLS QUARTERFINALS
AT FAITH BAPTIST
MURRAY 41 LAMONI 29
GRANDVIEW CHRISTIAN 66 ANKENY CHRISTIAN 41
AT SEYMOUR
DIAGONAL VS MORMON TRAIL
SEYMOUR 62 MORAVIA 39
CONSOLATION
MOULTON UDELL 61 ICA 25
TWIN CEDARS VS ORIENT MACKSBURG
OTHER SCORES
GIRLS
CENTRAL DECATUR 77 CHARITON 57
BOYS
CHARITON DEFEATED CENTRAL DECATUR