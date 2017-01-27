THURSDAY BASKETBALL SCORES

THURSDAY BASKETBALL RESULTS
THURSDAY SCHEDULE–SEMI FINALS
GIRLS
TRENTON 46 EAST BUCHANAN 36
SOUTH HARRISON 48 GALLATIN 36
BOYS
HAMILTON 72 LATHROP 53
TRENTON 61 BRAYMER 31
FRIDAY SCHEDULE
6PM HAMILTON VS LATHROP GIRLS CONSOLATION
7:30 EAST BUCHANAN VS SOUTH HARRISON BOYS CONSOLATION
SATURDAY SCHEDULE
3PM EAST BUCHANAN VS GALLATIN GIRLS 3RD PLACE
4:30 LATHROP VS BRAYMER BOYS 3RD PLACE
6PM TRENTON VS SOUTH HARRISON GIRLS CHAMPIONSHIP
7:30 HAMILTON VS TRENTON BOYS CHAMPIONSHIP
KING CITY BASKETBALL TOURNAMENT
THURSDAY SCHEDULE–SEMI FINALS
GIRLS
STANBERRY 42 NORTH ANDREW 36
DEKALB 58 KING CITY 40
BOYS
NORTH ANDREW 71 STEWARTSVILLE 34
STANBERRY 65 SOUTH HOLT 49
FRIDAY SCHEDULE
5:30 MAYSVILLE VS SOUTH HOLT GIRLS CONSOLATION
7PM KING CITY VS MAYSVILLE BOYS CONSOLATION
8:30 NORTH ANDREW VS KING CITY GIRLS 3RD PLACE
SATURDAY SCHEDULE
5:30 STEWARTSVILLE VS SOUTH HOLT BOYS 3RD PLACE
7PM STANBERRY VS DEKALB GIRLS CHAMPIONSHIP
8:30 NORTH ANDREW VS STANBERRY BOYS CHAMPIONSHIP
GILMAN CITY TOURNAMENT SCHEDULE
THURSDAY SCHEDULE–SEMI FINALS
GIRLS
PRINCETON 48 PATTONSBURG 29
NORTH HARRISON 60 EAST HARRISON 24
BOYS
PATTONSBURG 60 GILMAN CITY 39
PRINCETON 70 NORTHEAST NODAWAY 43
FRIDAY SCHEDULE
5PM GILMAN CITY VS NE NODAWAY GIRLS CONSOLATION
6:30 EAST HARRISON VS NORTH HARRISON BOYS CONSOLATION
8PM EAST HARRISON VS PATTONSBURG GIRLS 3RD PLACE
SATURDAY SCHEDULE
1:30 GILMAN CITY VS NE NODAWAY BOYS 3RD PLACE
3PM NORTH HARRISON VS PRINCETON GIRLS CHAMPIONSHIP
4:30 PATTONSBURG VS PRINCETON BOYS CHAMPIONSHIP
NORTHWEST BASKETBALL TOURNAMENT
FRIDAY SCHEDULE
5PM NODAWAY HOLT VS WEST NODAWAY GIRLS CONSOLATION
6:30 NODAWAY HOLT VS SOUTH NODAWAY BOYS 3RD PLACE
8PM SOUTH NODAWAY VS NORTH NODAWAY GIRLS CHAMPIONSHIP
SATURDAY SCHEDULE
5PM NORTH NODAWAY VS WEST NODAWAY BOYS CONSOLATION
6:30 WORTH COUNTY VS EAST ATCHISON GIRLS 3RD PLACE
8PM WORTH COUNTY VS EAST ATCHISON BOYS CHAMPIONSHIP
MEADVILLE BASKETBALL TOURNAMENT
THURSDAY SCHEDULE–SEMI FINALS
GIRLS
MERCER 77 MEADVILLE 32
HALE 42 TINA-AVALON 18
BOYS
NORTHWESTERN 85 MERCER 75
MEADVILLE 62 LINN COUNTY 38
FRIDAY SCHEDULE
4:30 NORTHWESTERN VS GRUNDY COUNTY GIRLS CONSOLATION
5:45 BMC VS TINA AVALON BOYS CONSOLATION
7PM MEADVILLE VS TINA AVALON GIRLS 3RD PLACE
8:15 LINN COUNTY VS MERCER BOYS 3RD PLACE
NORTH PLATTE TOURNAMENT
THURSDAY SCHEDULE–CONSOLATION SEMI FINALS
5PM CENTRAL ACADEMY VS WEST PLATTE GIRLS
6:30 NORTHLAND CHRISTIAN VS NORTH PLATTE BOYS
FRIDAY SCHEDULE
4:30 MID BUCHANAN VS NORTHLAND CHRISTIAN GIRLS 3RD PLACE
5:50 JEFFERSON VS CENTRAL ACADEMY OF EXCELLENCE BOYS 3RD PLACE
7:10 JEFFERSON VS MOUND CITY GIRLS
8:30 MID BUCHANAN VS MOUND CITY BOYS