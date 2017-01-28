FRIDAY BASKETBALL SCOREBOARD

HAMILTON TOURNAMENT
GIRLS
LATHROP 33 HAMILTON 32 CONSOLATION
BOYS
EAST BUCHANAN 60 SOUTH HARRISON 45 CONSOLATION
SATURDAY SCHEDULE
3PM EAST BUCHANAN VS GALLATIN GIRLS 3RD PLACE
4:30 LATHROP VS BRAYMER BOYS 3RD PLACE
6PM TRENTON VS SOUTH HARRISON GIRLS CHAMPIONSHIP
7:30 HAMILTON VS TRENTON BOYS CHAMPIONSHIP
KING CITY BASKETBALL TOURNAMENT
FRIDAY SCHEDULE
GIRLS
SOUTH HOLT 47 MAYSVILLE 46 CONSOLATION
NORTH ANDREW 43 KING CITY 32 3RD PLACE
BOYS
MAYSVILLE 59 KING CITY 56 CONSOLATION
SATURDAY SCHEDULE
5:30 STEWARTSVILLE VS SOUTH HOLT BOYS 3RD PLACE
7PM STANBERRY VS DEKALB GIRLS CHAMPIONSHIP
8:30 NORTH ANDREW VS STANBERRY BOYS CHAMPIONSHIP
GILMAN CITY TOURNAMENT SCHEDULE
FRIDAY SCHEDULE
GIRLS
NORTHEAST NODAWAY 48 GILMAN CITY 42 CONSOLATION
EAST HARRISON 55 PATTONSBURG 46 3RD PLACE
BOYS
NORTH HARRISON 51 EAST HARRISON 33 CONSOLATION
SATURDAY SCHEDULE
1:30 GILMAN CITY VS NE NODAWAY BOYS 3RD PLACE
3PM NORTH HARRISON VS PRINCETON GIRLS CHAMPIONSHIP
4:30 PATTONSBURG VS PRINCETON BOYS CHAMPIONSHIP
NORTHWEST BASKETBALL TOURNAMENT
FRIDAY SCHEDULE
GIRLS
NODAWAY HOLT 58 WEST NODAWAY 25 CONSOLATION
SOUTH NODAWAY 51 NORTH NODAWAY 45 CHAMPIONSHIP
BOYS
NODAWAY HOLT 62 SOUTH NODAWAY 51 3RD PLACE
SATURDAY SCHEDULE
5PM NORTH NODAWAY VS WEST NODAWAY BOYS CONSOLATION
6:30 WORTH COUNTY VS EAST ATCHISON GIRLS 3RD PLACE
8PM WORTH COUNTY VS EAST ATCHISON BOYS CHAMPIONSHIP
MEADVILLE BASKETBALL TOURNAMENT
FRIDAY SCHEDULE
GIRLS
GRUNDY COUNTY 53 NORTHWESTERN 48 CONSOLATION
TINA-AVALON 44 MEADVILLE 38 3RD PLACE
BOYS
TINA AVALON 47 BMC 22 CONSOLATION
MERCER 58 LINN COUNTY 44 3RD PLACE
SATURDAY SCHEDULE
4PM MERCER VS HALE GIRLS CHAMPIONSHIP
5:30 MEADVILLE VS NORTHWESTERN BOYS CHAMPIONSHIP
NORTH PLATTE TOURNAMENT
FRIDAY SCHEDULE
GIRLS
NORTHLAND CHRISTIAN 52 MID BUCHANAN 35 3RD PLACE
JEFFERSON 22 MOUND CITY 19 CHAMPIONSHIP
BOYS
JEFFERSON 50 CENTRAL ACADEMY OF EXCELLENCE 46 3RD PLACE
MID BUCHANAN 70 MOUND CITY 34 CHAMPIONSHIP
BLUEGRASS CONFERENCE TOURNAMENT
CONSOLATION
MORAVIA 61, TWIN CEDARS, BUSSEY 47
MORMON TRAIL, GARDEN GROVE 62, SEYMOUR 39
SEMI FINALS
MURRAY 60 ANKENY CHRISTIAN 59
GRANDVIEW CHRISTIAN 106 LAMONI 31
OTHER SCORES
GIRLS
WINSTON 51 NEWTOWN HARRIS 7
MILAN 56 BRASHEAR 24
VERITAS CHRISTIAN 51 ST JOSEPH CHRISTIAN 37
CENTRAL DECATUR, LEON 68, BEDFORD 14
MOUNT AYR 83, SOUTHEAST WARREN, LIBERTY CENTER 30
INTERSTATE 35, TRURO 68, SOUTHWEST VALLEY 40
NODAWAY VALLEY 62, WAYNE 22
BOYS
WINSTON 66 NEWTOWN HARRIS 21
MILAN 64 BRASHEAR 25
ST JOSEPH CHRISTIAN 66 VERITAS CHRISTIAN 40Y
CENTRAL DECATUR, LEON 57, BEDFORD 24
INTERSTATE 35, TRURO 60, SOUTHWEST VALLEY 55
MARTENSDALE-ST. MARYS 74, EAST UNION, AFTON 43
MOUNT AYR 69, SOUTHEAST WARREN, LIBERTY CENTER 52
NODAWAY VALLEY 75, WAYNE, CORYDON 30