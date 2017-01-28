SATURDAY BASKETBALL SCORES

January 28, 2017 Local Sports, local sports

SATURDAY BASKETBALL RESULTS
HAMILTON TOURNAMENT

SATURDAY SCHEDULE
GIRLS
EAST BUCHANAN 61 GALLATIN 58 3RD PLACE
TRENTON 43 SOUTH HARRISON 28 CHAMPIONSHIP

BOYS
LATHROP 79 BRAYMER 55 3RD PLACE
HAMILTON 59 TRENTON 54 CHAMPIONSHIP

 

 

 

KING CITY BASKETBALL TOURNAMENT

SATURDAY SCHEDULE
BOYS
SOUTH HOLT 55 STEWARTSVILLE 41 3RD PLACE GAME
NORTH ANDREW 55 STANBERRY 48 CHAMPIONSHIP

GIRLS
STANBERRY 49 DEKALB 30 CHAMPIONSHIP

 

 

GILMAN CITY TOURNAMENT SCHEDULE

SATURDAY SCHEDULE
GIRLS
NORTH HARRISON 39 PRINCETON 32

BOYS
NE NODAWAY 51 GILMAN CITY 45 3RD PLACE
PRINCETON 53 PATTONSBURG 51 CHAMPIONSHIP

 

 

NORTHWEST BASKETBALL TOURNAMENT

SATURDAY SCHEDULE
BOYS
NORTH NODAWAY 66 WEST NODAWAY 51 CONSOLATION
EAST ATCHISON 65 WORTH COUNTY 63 CHAMPIONSHIP

GIRLS
EAST ATCHISON 47 WORTH COUNTY 41 3RD PLACE

 

 
ALL TOURNAMENT TEAM AND RECOGNITIONS
GIRLS:
MALLORY MCCONKEY AND MEAGAN MCCONKEY- SOUTH NODAWAY; ALISHA DAVISON – NORTH NOD; AMANDA BOHANNON – NOD-HOLT; REAGAN ALLEE- WORTH COUNTY; AND JAYCEE GRAVES -EAST ATCHISON.

BOYS:
PEYTON COLEMAN- NORTH NODAWAY; CAREY VOLNER- NODAWAY- HOLT; DRAKE KINSELLA-WORTH COUNTY; GAGE MCADAMAS AND BRODY COOPER- EAST ATCHISON; AND TAYLOR FREEMEYER- SOUTH NOD.

SPORTSMANSHIP AWARD: -NORTH NODAWAY

 

 

MEADVILLE TOURNAMENT

GIRLS
MERCER 73 HALE 23 CHAMPIONSHIP

BOYS
NORTHWESTERN 62 MEADVILLE 59 OT

 

 

CAMERON TOURNAMENT
GIRLS
CHILLICOTHE 33 LAWSON 16
BOYS
LAWSON 41 MARYVILLE 38