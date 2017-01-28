SATURDAY BASKETBALL SCORES

SATURDAY BASKETBALL RESULTS
HAMILTON TOURNAMENT
SATURDAY SCHEDULE
GIRLS
EAST BUCHANAN 61 GALLATIN 58 3RD PLACE
TRENTON 43 SOUTH HARRISON 28 CHAMPIONSHIP
BOYS
LATHROP 79 BRAYMER 55 3RD PLACE
HAMILTON 59 TRENTON 54 CHAMPIONSHIP
KING CITY BASKETBALL TOURNAMENT
SATURDAY SCHEDULE
BOYS
SOUTH HOLT 55 STEWARTSVILLE 41 3RD PLACE GAME
NORTH ANDREW 55 STANBERRY 48 CHAMPIONSHIP
GIRLS
STANBERRY 49 DEKALB 30 CHAMPIONSHIP
GILMAN CITY TOURNAMENT SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
GIRLS
NORTH HARRISON 39 PRINCETON 32
BOYS
NE NODAWAY 51 GILMAN CITY 45 3RD PLACE
PRINCETON 53 PATTONSBURG 51 CHAMPIONSHIP
NORTHWEST BASKETBALL TOURNAMENT
SATURDAY SCHEDULE
BOYS
NORTH NODAWAY 66 WEST NODAWAY 51 CONSOLATION
EAST ATCHISON 65 WORTH COUNTY 63 CHAMPIONSHIP
GIRLS
EAST ATCHISON 47 WORTH COUNTY 41 3RD PLACE
ALL TOURNAMENT TEAM AND RECOGNITIONS
GIRLS:
MALLORY MCCONKEY AND MEAGAN MCCONKEY- SOUTH NODAWAY; ALISHA DAVISON – NORTH NOD; AMANDA BOHANNON – NOD-HOLT; REAGAN ALLEE- WORTH COUNTY; AND JAYCEE GRAVES -EAST ATCHISON.
BOYS:
PEYTON COLEMAN- NORTH NODAWAY; CAREY VOLNER- NODAWAY- HOLT; DRAKE KINSELLA-WORTH COUNTY; GAGE MCADAMAS AND BRODY COOPER- EAST ATCHISON; AND TAYLOR FREEMEYER- SOUTH NOD.
SPORTSMANSHIP AWARD: -NORTH NODAWAY
MEADVILLE TOURNAMENT
GIRLS
MERCER 73 HALE 23 CHAMPIONSHIP
BOYS
NORTHWESTERN 62 MEADVILLE 59 OT
CAMERON TOURNAMENT
GIRLS
CHILLICOTHE 33 LAWSON 16
BOYS
LAWSON 41 MARYVILLE 38