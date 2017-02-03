FRIDAY BASKETBALL SCOREBOARD

GRC INTERDIVISIONAL GAMES
GIRLS
TRENTON 51 STANBERRY 37
GALLATIN 61 KING CITY 31
NORTH ANDREW 60 SO HARRISON 53
PUTNAM COUNTY 68 BRAYMER 58
PRINCETON 39 WORTH COUNTY 27
MILAN 54 PATTONSBURG 37
POLO 50 ST JOSEPH CHRISTIAN 34
MAYSVILLE 42 ALBANY 31
HDC CONFERENCE
MERCER 78 NORTH HARRISON 22
GILMAN CITY 76 EAST HARRISON 71 OT
275 CONFERENCE
JEFFERSON 71 STEWARTSVILLE 34
SOUTH NODAWAY 51 NE NODAWAY 19
EAST ATCHISON 33 NORTH NODAWAY 27
ROCK PORT 64 SOUTH HOLT 30
MOUND CITY 63 DEKALB 24
NODAWAY HOLT 52 WEST NODAWAY 38
OSBORN 48 UNION STAR 15
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
CENTRAL DECATUR 92 SW VALLEY 37
MARTENSDALE ST MARY’S 48 LENOX 21
BLUEGRASS
LAMONI 53 MELCHER DALLAS 12
KCI CONFERENCE
EAST BUCHANAN 52 WEST PLATTE 34
MID BUCHANAN 55 PLATTSBURG 40
HAMILTON 48 LAWSON 45
LATHROP 52 NORTH PLATTE 34
OTHER SCORES
MEADVILLE 69 NOVINGER 40
GRC CONFERENCE BOYS
TRENTON 51 STANBERRY 49
NORTH ANDREW 87 PUTNAM COUNTY 67
BRAYMER 53 MAYSVILLE 40
WORTH COUNTY 78 GALLATIN 60
KING CITY 59 MILAN 57
SOUTH HARRISON 47 ST JOSEPH CHRISTIAN 42
PRINCETON 51 PATTONSBURG 41
POLO 53 ALBANY 35
HDC CONFERENCE
MERCER 55 NORTH HARRISON 18
EAST HARRISON 54 GILMAN CITY 47
275 CONFERENCE
JEFFERSON 62 STEWARTSVILLE 48
SOUTH NODAWAY 55 NE NODAWAY 48
NODAWAY HOLT 56 WEST NODAWAY 46
SOUTH HOLT 51 ROCK PORT 42
OSBORN 48 UNION STAR 47
MOUND CITY 59 DEKALB 17
EAST ATCHISON 64 NORTH NODAWAY 58
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
CENTRAL DECATUR 66 SOUTHWEST VALLEY 50
PLEASANTVILLE 61 MOUNT AYR 43
M-S-M 74 LENOX 39
BLUEGRASS CONFERENCE
MURRAY 81 ORIENT MACKSBURG 39
IOWA CHRISTIAN ACADEMY 70 DIAGONAL 27
KCI CONFERENCE
EAST BUCHANAN VS WEST PLATTE EAST BUCHANAN 24-14 HALF
MID BUCHANAN 65 PLATTSBURG 47
LATHROP 45 NORTH PLATTE 37
LAWSON 70 HAMILTON 60
OTHER SCORES
MARYVILLE 75 SMITHVILLE 46
SAVANNAH 55 LEBLOND 39