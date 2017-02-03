FRIDAY BASKETBALL SCORES

February 3, 2017 Local Sports, local sports

GRC INTERDIVISIONAL GAMES

STANBERRY AT TRENTON                               TRENTON 51-37 FINAL
KING CITY AT GALLATIN                                GALLATIN 61-31 FINAL
NORTH ANDREW AT SOUTH HARRISON    NORTH ANDREW 60-53 FINAL
BRAYMER AT PUTNAM COUNTY                 PUTNAM COUNTY 68-58
WORTH COUNTY AT PRINCETON                  PRINCETON 39-27 FINAL
PATTONSBURG AT MILAN                              MILAN 54-37 FINAL
ST JOSEPH CHRISTIAN AT POLO                  POLO 50-34 FINAL
ALBANY AT MAYSVILLE                                MAYSVILLE 42-31 FINAL

 

HDC CONFERENCE
MERCER AT NORTH HARRISON                   MERCER  78-22 FINAL
GILMAN CITY AT EAST HARRISON           GILMAN CITY 76-71 OT

 

275 CONFERENCE
STEWARTSVILLE AT JEFFERSON                JEFFERSON63-29 END 3
NE NODAWAY AT SOUTH NODAWAY       SOUTH NODAWAY 51-19 FINAL
NORTH NODAWAY AT EAST ATCHISON    EAST ATCHISON 33-27 FINAL
ROCK PORT VS SOUTH HOLT                     ROCK PORT 64-30 FINAL
MOUND CITY VS DEKALB                          MOUND CITY 63-24 FINAL
WEST NODAWAY VS NODAWAY HOLT       NODAWAY HOLT 52-38 FINAL

 

 

PRIDE OF IOWA CONFERENCE
SOUTHWEST VALLEY AT CENTRAL DECATUR    CENTRAL DECATUR 92-37 FINAL
MARTENSDALE ST MARYS 48 LENOX 21

 

KCI CONFERENCE
EAST BUCHANAN VS WEST PLATTE          EAST BUCHANAN 52-34 FINAL
PLATTSBURG VS MID BUCHANAN             MID BUCHANAN 55-40 FINAL
LATHROP VS NORTH PLATTE                      LATHROP 52-34 FINAL
HAMILTON VS LAWSON                                HAMILTON 48-45 FINAL

 

OTHER GIRLS SCORES
MEADVILLE 69 NOVINGER 40

 

GRC CONFERENCE BOYS

STANBERRY @ TRENTON                                              TRENTON 51-49 FINAL
NORTH ANDREW @ PUTNAM COUNTY                   NORTH ANDREW 87-67 FINAL
BRAYMER @ MAYSVILLE                                            BRAYMER 53-40 FINAL
WORTH COUNTY @ GALLATIN                                  WORTH COUNTY78-60 FINAL
KING CITY @ MILAN
ST. JOSEPH CHRISTIAN @ SOUTH HARRISON      SOUTH HARRISON 47-42 FINAL
PATTONSBURG @ PRINCETON                                     PRINCETON 51-41 FINAL
ALBANY @ POLO

HDC CONFERENCE
MERCER AT NORTH HARRISON                                 MERCER 55-18 FINAL
GILMAN CITY AT EAST HARRISON

 

275 CONFERENCE
STEWARTSVILLE AT JEFFERSON                              JEFFERSON 62-48 FINAL
NE NODAWAY AT SOUTH NODAWAY                      NE NODAWAY 37-34 END 3RD
NORTH NODAWAY AT EAST ATCHISON                 EAST ATCHISON 50-42 END 3RD
ROCK PORT VS SOUTH HOLT                                         SOUTH HOLT 37-28 END 3RD
MOUND CITY VS DEKALB                                              MOUND CITY 47-13 END 3RD
WEST NODAWAY VS NODAWAY HOLT                    TIED 37 END 3RD

 

PRIDE OF IOWA CONFERENCE
SOUTHWEST VALLEY AT CENTRAL DECATUR      48-39 CENTRAL DECATUR END 3RD

 

KCI CONFERENCE
EAST BUCHANAN VS WEST PLATTE                  EAST BUCHANAN 24-14 HALF
PLATTSBURG VS MID BUCHANAN                    MID BUCHANAN 45-36 END 3RD
LATHROP VS NORTH PLATTE                               NORTH PLATTE 18-17 HALF
HAMILTON VS LAWSON                                           LAWSON 70-60 FINAL

 

OTHER SCORES
MARYVILLE 75 SMITHVILLE 46
SAVANNAH 55 LEBLOND 39