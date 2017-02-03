FRIDAY BASKETBALL SCORES

GRC INTERDIVISIONAL GAMES
STANBERRY AT TRENTON TRENTON 51-37 FINAL
KING CITY AT GALLATIN GALLATIN 61-31 FINAL
NORTH ANDREW AT SOUTH HARRISON NORTH ANDREW 60-53 FINAL
BRAYMER AT PUTNAM COUNTY PUTNAM COUNTY 68-58
WORTH COUNTY AT PRINCETON PRINCETON 39-27 FINAL
PATTONSBURG AT MILAN MILAN 54-37 FINAL
ST JOSEPH CHRISTIAN AT POLO POLO 50-34 FINAL
ALBANY AT MAYSVILLE MAYSVILLE 42-31 FINAL
HDC CONFERENCE
MERCER AT NORTH HARRISON MERCER 78-22 FINAL
GILMAN CITY AT EAST HARRISON GILMAN CITY 76-71 OT
275 CONFERENCE
STEWARTSVILLE AT JEFFERSON JEFFERSON63-29 END 3
NE NODAWAY AT SOUTH NODAWAY SOUTH NODAWAY 51-19 FINAL
NORTH NODAWAY AT EAST ATCHISON EAST ATCHISON 33-27 FINAL
ROCK PORT VS SOUTH HOLT ROCK PORT 64-30 FINAL
MOUND CITY VS DEKALB MOUND CITY 63-24 FINAL
WEST NODAWAY VS NODAWAY HOLT NODAWAY HOLT 52-38 FINAL
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
SOUTHWEST VALLEY AT CENTRAL DECATUR CENTRAL DECATUR 92-37 FINAL
MARTENSDALE ST MARYS 48 LENOX 21
KCI CONFERENCE
EAST BUCHANAN VS WEST PLATTE EAST BUCHANAN 52-34 FINAL
PLATTSBURG VS MID BUCHANAN MID BUCHANAN 55-40 FINAL
LATHROP VS NORTH PLATTE LATHROP 52-34 FINAL
HAMILTON VS LAWSON HAMILTON 48-45 FINAL
OTHER GIRLS SCORES
MEADVILLE 69 NOVINGER 40
GRC CONFERENCE BOYS
STANBERRY @ TRENTON TRENTON 51-49 FINAL
NORTH ANDREW @ PUTNAM COUNTY NORTH ANDREW 87-67 FINAL
BRAYMER @ MAYSVILLE BRAYMER 53-40 FINAL
WORTH COUNTY @ GALLATIN WORTH COUNTY78-60 FINAL
KING CITY @ MILAN
ST. JOSEPH CHRISTIAN @ SOUTH HARRISON SOUTH HARRISON 47-42 FINAL
PATTONSBURG @ PRINCETON PRINCETON 51-41 FINAL
ALBANY @ POLO
HDC CONFERENCE
MERCER AT NORTH HARRISON MERCER 55-18 FINAL
GILMAN CITY AT EAST HARRISON
275 CONFERENCE
STEWARTSVILLE AT JEFFERSON JEFFERSON 62-48 FINAL
NE NODAWAY AT SOUTH NODAWAY NE NODAWAY 37-34 END 3RD
NORTH NODAWAY AT EAST ATCHISON EAST ATCHISON 50-42 END 3RD
ROCK PORT VS SOUTH HOLT SOUTH HOLT 37-28 END 3RD
MOUND CITY VS DEKALB MOUND CITY 47-13 END 3RD
WEST NODAWAY VS NODAWAY HOLT TIED 37 END 3RD
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
SOUTHWEST VALLEY AT CENTRAL DECATUR 48-39 CENTRAL DECATUR END 3RD
KCI CONFERENCE
EAST BUCHANAN VS WEST PLATTE EAST BUCHANAN 24-14 HALF
PLATTSBURG VS MID BUCHANAN MID BUCHANAN 45-36 END 3RD
LATHROP VS NORTH PLATTE NORTH PLATTE 18-17 HALF
HAMILTON VS LAWSON LAWSON 70-60 FINAL
OTHER SCORES
MARYVILLE 75 SMITHVILLE 46
SAVANNAH 55 LEBLOND 39