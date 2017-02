HDC CONFERENCE BASKETBALL RESULTS

HDC TOURNAMENT RESULTS

HDC TOURNAMENT

GIRLS

GRUNDY COUNTY 58 WINSTON 22

GILMAN CITY 48 EAST HARRISON 35

MERCER 73 NEWTOWN HARRIS 13

NORTH HARRISON 49 TRI COUNTY 22

BOYS

EAST HARRISON 51 GRUNDY COUNTY 45

MERCER 67 GILMAN CITY 38

NORTH HARRISON 47 NEWTOWN HARRIS 35

WINSTON 73 TRI COUNTY 22

GAMES MONDAY–AT WINSTON

CONSOLATION SEMI FINALS

4:30 NEWTOWN HARRIS VS GILMAN CITY BOYS

6PM NEWTOWN HARRIS VS EAST HARRISON GIRLS

7:30 TRI COUNTY VS GRUNDY COUNTY BOYS

9PM TRI COUNTY VS WINSTON GIRLS

GAMES TUESDAY AT WINSTON

4:30 7TH PLACE GIRLS GAME

6PM NORTH HARRISON VS GRUNDY COUNTY GIRLS SEMI FINAL

7:30 MERCER VS GILMAN CITY GIRLS SEMI FINAL