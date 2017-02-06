HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-6-17

HDC TOURNAMENT @ WINSTON
CONSOLATION SEMIFINALS
4:30 PM BOYS GILMAN CITY vs NEWTOWN-HARRIS
6:00 PM GIRLS NEWTOWN-HARRIS vs EAST HARRISON
7:30 PM BOYS TRI-COUNTY vs GRUNDY COUNTY
9:00 PM GIRLS TRI-COUNTY vs WINSTON
CLAA TOURNAMENT
PLAY-IN GAMES @ NORBORNE
5:00 PM GIRLS BRUNSWICK vs BRECKENRIDGE
6:15 PM BOYS NORBORNE vs BRECKENRIDGE
1st ROUND GAMES @ TINA-AVALON
4:30 PM GIRLS HALE/BOSWORTH vs HARDIN-CENTRAL
5:45 PM BOYS HARDIN-CENTRAL vs SOUTHWEST LIVINGSTON
7:00 PM GIRLS SOUTHWEST LIVINGSTON vs KEYTESVILLE
8:15 PM BOYS KEYTESVILLE vs BRUNSWICK
BRASHEAR TOURNAMENT
1st ROUND OF POOL PLAY
5:00 PM GIRLS PUTNAM COUNTY vs KIRKSVILLE JV
6:30 PM BOYS NOVINGER vs KIRKSVILLE JV
8:00 PM GIRLS HIGBEE vs BRASHEAR
OTHER GAMES-
GIRLS-
SAVANNAH @ SMITHVILLE
LIBERTY @ ST. JOE CENTRAL
OAK GROVE @ EXCELSIOR SPRINGS
RAYTOWN SOUTH @ KEARNEY
BOYS-
HAMILTON @ CAMERON