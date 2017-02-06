HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-6-17

February 6, 2017 Local Sports

HDC TOURNAMENT @ WINSTON
CONSOLATION SEMIFINALS

4:30 PM   BOYS      GILMAN CITY vs NEWTOWN-HARRIS
6:00 PM   GIRLS    NEWTOWN-HARRIS vs EAST HARRISON
7:30 PM   BOYS      TRI-COUNTY vs GRUNDY COUNTY
9:00 PM   GIRLS    TRI-COUNTY vs WINSTON

 

CLAA TOURNAMENT

PLAY-IN GAMES @ NORBORNE
5:00 PM    GIRLS     BRUNSWICK vs BRECKENRIDGE
6:15 PM     BOYS      NORBORNE vs BRECKENRIDGE

1st ROUND GAMES @ TINA-AVALON
4:30 PM   GIRLS    HALE/BOSWORTH vs HARDIN-CENTRAL
5:45 PM   BOYS      HARDIN-CENTRAL vs SOUTHWEST LIVINGSTON
7:00 PM   GIRLS    SOUTHWEST LIVINGSTON vs KEYTESVILLE
8:15 PM    BOYS     KEYTESVILLE vs BRUNSWICK

 

BRASHEAR TOURNAMENT
1st ROUND OF POOL PLAY

5:00 PM    GIRLS    PUTNAM COUNTY vs KIRKSVILLE JV
6:30 PM    BOYS      NOVINGER vs KIRKSVILLE JV
8:00 PM    GIRLS    HIGBEE vs BRASHEAR
OTHER GAMES-

GIRLS-
SAVANNAH @ SMITHVILLE
LIBERTY @ ST. JOE CENTRAL
OAK GROVE @ EXCELSIOR SPRINGS
RAYTOWN SOUTH @ KEARNEY

 
BOYS-
HAMILTON @ CAMERON