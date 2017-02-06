PLATTSBURG MAN SERIOUSLY HURT IN EARLY MONDAY WRECK

A PLATTSBURG MAN SUFFERED SERIOUS INJURIES EARLY THIS MORNING (MONDAY) IN A ONE VEHICLE ACCIDENT ON HIGHWAY 169 NEAR TRIMBLE.
ACCORDING TO THE MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL 35-YEAR-OLD PLATTSBURG RESIDENT TIMOTHY W. SAMMONS JR. WAS DRIVING A 2006 LEXUS SOUTHBOUND ON U.S. HIGHWAY 169 FOUR MILES NORTH OF TRIMBLE AT 3:25 A.M. WHEN HIS VEHICLE WENT ACROSS THE CENTER LINE AND HE CORRECTED SENDING THE VEHICLE OFF THE WEST SIDE.
ONCE OFF THE ROADWAY THE VEHICLE HIT AN EMBANKMENT AND BARBED WIRE FENCE BEFORE HITTING A UTILITY POLE AND OVERTURNING MULTIPLE TIMES COMING TO REST ON ITS TOP.
SAMMONS, WHO WAS NOT WEARING A SEAT BELT, WAS EJECTED FROM THE VEHICLE THROUGH THE SUNROOF AND SUFFERED SERIOUS INJURIES. HE WAS TAKEN BY TRI-COUNTY AMBULANCE TO MOSAIC LIFE CARE IN ST. JOSEPH FOR TREATMENT.