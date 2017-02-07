HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-7-17

HDC TOURNAMENT @ WINSTON
4:30 PM GIRLS 7th PLACE NEWTOWN-HARRIS vS TRI-COUNTY
6:00 PM GIRLS SEMIFINAL NORTH HARRISON vs GRUNDY COUNTY
7:30 PM GIRLS SEMIFINAL MERCER vs GILMAN CITY
CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
1st ROUND
4:30 PM GIRLS TINA-AVALON vs NORTHWESTERN (MENDON)
5:45 PM BOYS NORTHWESTERN (MENDON) vs NORBORNE
7:00 PM GIRLS NORBORNE vs BRUNSWICK
8:15 PM BOYS TINA-AVALON vs HALE/BOSWORTH
BRASHEAR TOURNAMENT
POOL PLAY- ROUND 2
5:00 PM BOYS PUTNAM COUNTY vs BRASHEAR
6:30 PM GIRLS MARION COUNTY vs KIRKSVILLE JV
8:00 PM BOYS MARION COUNTY vs KIRKSVILLE JV
OTHER GAMES-
DOUBLEHEADERS-
BENTON @ LAFAYETTE
HAMILTON @ EAST BUCHANAN
LATHROP @ PLATTSBURG
NORTH PLATTE @ LAWSON
MID-BUCHANAN @ WEST PLATTE
ALBANY @ PRINCETON
KING CITY @ GALLATIN
MAYSVILLE @ PATTONSBURG
FALLS CITY SACRED HEART @ NORTH ANDREW
SOUTH HARRISON @ STANBERRY
ST. JOE CHRISTIAN @ WEST NODAWAY
NORTH NODAWAY @ WORTH COUNTY
JEFFERSON @ DeKALB
MOUND CITY @ STEWARTSVILLE
SOUTH NODAWAY @ ROCK PORT
UNION STAR @ NORTHEAST NODAWAY
SOUTH HOLT @ OSBORN
GIRLS-
CAMERON @ BISHOP LeBLOND ———- LIVE ON KKWK 100.1 FM
CHILLICOTHE @ MARYVILLE
KEARNEY @ ST. TERESA’S ACADEMY
BOYS-
MARYVILLE @ CAMERON
SMITHVILLE @ SAVANNAH
LIBERTY @ ST. JOE CENTRAL
EXCELSIOR SPRINGS @ OAK GROVE
RAYTOWN SOUTH @ KEARNEY