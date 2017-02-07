TUESDAY BASKETBALL SCORES
HDC CONFERENCE TOURNAMENT
GIRLS SEMI FINALS
NORTH HARRISON 59 GRUNDY COUNTY 57 OT
MERCER 84 GILMAN CITY 35
7TH PLACE GIRLS
NEWTOWN HARRIS 31 TRI COUNTY 25
PRINCETON 52 ALBANY 13
STANBERRY 64 SOUTH HARRISON 56 OT
PATTONSBURG 42 MAYSVILLE 30
WORTH COUNTY 43 NORTH NODAWAY 39
GALLATIN 48 KING CITY 20
SACRED HEART 53 NORTH ANDREW 20
ST JOSEPH CHRISTIAN 48 WEST NODAWAY 26
275 CONFERENCE
JEFFERSON 39 DEKALB 33
MOUND CITY 67 STEWARTSVILLE 27
NE NODAWAY 54 UNION STAR 5
OSBORN 49 SOUTH HOLT 45
PRIDE OF IOWA
CENTRAL DECATUR 76 WAYNE 26
MOUNT AYR 84 LENOX 19
NODAWAY VALLEY 51, BEDFORD 27
INTERSTATE 35, TRURO 64, MARTENSDALE-ST MARYS 35
MURRAY 50 MORMON TRAIL 45
MEC CONFERENCE
CHILLICOTHE 64 MARYVILLE 32
SAVANNAH 45 SMITHVILLE 34
LEBLOND 49 CAMERON 46
KCI CONFERENCE
MID BUCHANAN 61 WEST PLATTE 38
EAST BUCHANAN 49 HAMILTON 43
PLATTSBURG 48 LATHROP 36
LAWSON 51 NORTH PLATTE 40
BOYS SCORES
STANBERRY 67 SOUTH HARRISON 46
PRINCETON 69 ALBANY 33
WORTH COUNTY 58 NORTH NODAWAY 37
NORTH ANDREW 61 SACRED HEART 50
PATTONSBURG 43 MAYSVILLE 40
GALLATIN 49 KING CITY 34
ST JOSEPH CHRISTIAN 61 WEST NODAWAY 28
275 CONFERENCE
JEFFERSON 56 DEKALB 17
NE NODAWAY 69 UNION STAR 37
SOUTH HOLT 60 OSBORN 19
MOUND CITY 64 STEWARTSVILLE 44
KCI CONFERENCE
HAMILTON 61 EAST BUCHANAN 55
MID BUCHANAN 90 WEST PLATTE 25
LATHROP 67 PLATTSBURG 63 OT
LAWSON 64 NORTH PLATTE 39
MEC CONFERENCE
MARYVILLE 74 CAMERON 29
LAFAYETTE 75 BENTON 52
SOUTHERN IOWA
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
CENTRAL DECATUR 77 WAYNE 45
MURRAY 61 MORMON TRAIL 20