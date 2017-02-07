TUESDAY BASKETBALL SCORES

February 7, 2017 Local Sports, local sports

TUESDAY BASKETBALL SCORES

HDC CONFERENCE TOURNAMENT
GIRLS SEMI FINALS
NORTH HARRISON 59 GRUNDY COUNTY 57 OT
MERCER 84 GILMAN CITY 35

7TH PLACE GIRLS
NEWTOWN HARRIS 31 TRI COUNTY 25

 

PRINCETON 52 ALBANY 13
STANBERRY 64 SOUTH HARRISON 56 OT
PATTONSBURG 42 MAYSVILLE 30
WORTH COUNTY 43 NORTH NODAWAY 39
GALLATIN 48 KING CITY 20
SACRED HEART 53 NORTH ANDREW 20
ST JOSEPH CHRISTIAN 48 WEST NODAWAY 26

 

275 CONFERENCE
JEFFERSON 39 DEKALB 33
MOUND CITY 67 STEWARTSVILLE 27
NE NODAWAY 54 UNION STAR 5
OSBORN 49 SOUTH HOLT 45

 

PRIDE OF IOWA
CENTRAL DECATUR 76 WAYNE 26
MOUNT AYR 84 LENOX 19
NODAWAY VALLEY 51, BEDFORD 27
INTERSTATE 35, TRURO 64, MARTENSDALE-ST MARYS 35

MURRAY 50 MORMON TRAIL 45

 

MEC CONFERENCE
CHILLICOTHE 64 MARYVILLE 32
SAVANNAH 45 SMITHVILLE 34
LEBLOND 49 CAMERON 46

 

KCI CONFERENCE
MID BUCHANAN 61 WEST PLATTE 38
EAST BUCHANAN 49 HAMILTON 43
PLATTSBURG 48 LATHROP 36
LAWSON 51 NORTH PLATTE 40

 

 

BOYS SCORES
STANBERRY 67 SOUTH HARRISON 46
PRINCETON 69 ALBANY 33
WORTH COUNTY 58 NORTH NODAWAY 37
NORTH ANDREW 61 SACRED HEART 50
PATTONSBURG 43 MAYSVILLE 40
GALLATIN 49 KING CITY 34
ST JOSEPH CHRISTIAN 61 WEST NODAWAY 28

 

 

275 CONFERENCE
JEFFERSON 56 DEKALB 17
NE NODAWAY 69 UNION STAR 37
SOUTH HOLT 60 OSBORN 19
MOUND CITY 64 STEWARTSVILLE 44

 

 

KCI CONFERENCE
HAMILTON 61 EAST BUCHANAN 55
MID BUCHANAN 90 WEST PLATTE 25
LATHROP 67 PLATTSBURG 63 OT
LAWSON 64 NORTH PLATTE 39

 

MEC CONFERENCE
MARYVILLE 74 CAMERON 29
LAFAYETTE 75 BENTON 52

 

SOUTHERN IOWA
PRIDE OF IOWA CONFERENCE
CENTRAL DECATUR 77 WAYNE  45

MURRAY 61 MORMON TRAIL 20

 