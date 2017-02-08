BOATER SAFETY COURSE COMING UP AT TROOP H HQ

February 8, 2017 Local News

WITH SPRING AND SUMMER FUN ON THE WATER RIGHT AROUND THE CORNER, AREA LAW ENFORCEMENT IS STARTING TO GET THE PUBLIC READY FOR SAFE FUN ON THE SHOW-ME STATE’S WATERWAYS.

A BOATER SAFETY CERTIFICATION COURSE IS SCHEDULED FOR LATE-MARCH AT THE MISSOURI STATE HIGHWAY PATROL’S TROOP H HEADQUARTERS. THE BOATER SAFETY CERTIFICATION COURSE IS FREE TO ATTEND AND WILL BE OFFERED ON SATURDAY MARCH 25th FROM 9 A.M. UNTIL 5 P.M., AT THE TROOP HEADQUARTERS LOCATED AT 3525 NORTH BELT HIGHWAY IN ST. JOSEPH.

WHILE THE COURSE IS FREE, SEATING IS LIMITED SO THOSE WANTING TO TAKE PART ARE ASKED TO PRE-REGISTER. YOU CAN REGISTER FOR THE CLASS OR FIND MORE INFORMATION ABOUT THE COURSE AT THE HIGHWAY PATROL’S WEBSITE AT MSHP.DPS.MO.GOV OR BY CONTACTING SERGEANT CHRIS WILSON AT (816)387-2345.

MISSOURI LAW REQUIRES ANY PERSON BORN AFTER JANUARY 1, 1984, TO CARRY A BOATER SAFETY EDUCATION CERTIFICATION CARD ALONG WITH A PICTURE ID ANYTIME THEY OPERATE A VESSEL, WHICH INCLUDES PERSONAL WATERCRAFT, ON MISSOURI LAKES.