HIGH SCHOOL RESULTS FROM 2-7-17

HDC CONFERENCE TOURNAMENT
GIRLS SEMIFINALS
NORTH HARRISON 59 GRUNDY COUNTY 57 OT
MERCER 84 GILMAN CITY 35
7th PLACE GIRLS
NEWTOWN HARRIS 31 TRI COUNTY 25
CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
1st ROUND
GIRLS
TINA-AVALON 35
NORTHWESTERN 14
NORBORNE 60
BRUNSWICK 13
BOYS
TINA-AVALON 35
HALE/BOSWORTH 31
NORTHWESTERN 69
NORBORNE 39
BRASHEAR TOURNAMENT
ROUND 2 OF POOL PLAY
GIRLS-
MARION OCUNTY 56
BRASHEAR 27
BOYS-
PUTNAM COUNTY 77
BRASHEAR 21
MARION COUNTY 60
KIRKSVILLE JV 51
OTHER GAMES-
GIRLS-
BISHOP LeBLOND 49
CAMERON 46
LAFAYETTE 41
BENTON 37
CHILLICOTHE 64
MARYVILLE 32
MID-BUCHANAN 61
WEST PLATTE 38
EAST BUCHANAN 49
HAMILTON 43
PLATTSBURG 48
LATHROP 36
LAWSON 51
NORTH PLATTE 40
PRINCETON 52
ALBANY 13
STANBERRY 64
SOUTH HARRISON 56 OT
PATTONSBURG 42
MAYSVILLE 30
WORTH COUNTY 43
NORTH NODAWAY 39
GALLATIN 48
KING CITY 20
FALLS CITY SACRED HEART 53
NORTH ANDREW 20
ST. JOE CHRISTIAN 48
WEST NODAWAY 26
JEFFERSON 39
DeKALB 33
MOUND CITY 67
STEWARTSVILLE 27
NORTHEAST NODAWAY 54
UNION STAR 5
OSBORN 49
SOUTH HOLT 45
BOYS-
MARYVILLE 74
CAMERON 29
LAFAYETTE 75
BENTON 52
SAVANNAH 45
SMITHVILLE 34
HAMILTON 63
EAST BUCHANAN 55
MID-BUCHANAN 90
WEST PLATTE 25
LATHROP 67
PLATTSBURG 63 OT
LAWSON 64
NORTH PLATTE 39
STANBERRY 67
SOUTH HARRISON 46
PRINCETON 69
ALBANY 33
WORTH COUNTY 58
NORTH NODAWAY 37
NORTH ANDREW 61
FALLS CITY SACRED HEART 50
PATTONSBURG 43
MAYSVILLE 40
GALLATIN 49
KING CITY 34
ST. JOE CHRISTIAN 61
WEST NODAWAY 28
JEFFERSON 56
DeKALB 17
NORTHEAST NODAWAY 69
UNION STAR 37
SOUTH HOLT 60
OSBORN 19
MOUND CITY 64
STEWARTSVILLE 44
ST. JOE CENTRAL 61
LIBERTY 56
KEARNEY 71
RAYTOWN 59
PARK HILL SOUTH 58
LIBERTY NORTH 36
OAK GROVE 64
EXCELSIOR SPRINGS 49