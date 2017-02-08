HIGH SCHOOL RESULTS FROM 2-7-17

February 8, 2017 Local Sports

HDC CONFERENCE TOURNAMENT
GIRLS SEMIFINALS
NORTH HARRISON 59 GRUNDY COUNTY 57 OT
MERCER 84 GILMAN CITY 35

7th PLACE GIRLS
NEWTOWN HARRIS 31 TRI COUNTY 25

 
CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
1st ROUND
GIRLS
TINA-AVALON 35
NORTHWESTERN 14

NORBORNE 60
BRUNSWICK 13

BOYS
TINA-AVALON 35
HALE/BOSWORTH 31

NORTHWESTERN 69
NORBORNE 39

 

 

BRASHEAR TOURNAMENT
ROUND 2 OF POOL PLAY
GIRLS-
MARION OCUNTY 56
BRASHEAR 27

BOYS-
PUTNAM COUNTY 77
BRASHEAR 21

MARION COUNTY 60
KIRKSVILLE JV 51

 

 

OTHER GAMES-

GIRLS-
BISHOP LeBLOND 49
CAMERON 46

LAFAYETTE 41
BENTON 37

CHILLICOTHE 64
MARYVILLE 32

MID-BUCHANAN 61
WEST PLATTE 38

EAST BUCHANAN 49
HAMILTON 43

PLATTSBURG 48
LATHROP 36

LAWSON 51
NORTH PLATTE 40

PRINCETON 52
ALBANY 13

STANBERRY 64
SOUTH HARRISON 56 OT

PATTONSBURG 42
MAYSVILLE 30

WORTH COUNTY 43
NORTH NODAWAY 39

GALLATIN 48
KING CITY 20

FALLS CITY SACRED HEART 53
NORTH ANDREW 20

ST. JOE CHRISTIAN 48
WEST NODAWAY 26

JEFFERSON 39
DeKALB 33

MOUND CITY 67
STEWARTSVILLE 27

NORTHEAST NODAWAY 54
UNION STAR 5

OSBORN 49
SOUTH HOLT 45

 

BOYS-

MARYVILLE 74
CAMERON 29

LAFAYETTE 75
BENTON 52

SAVANNAH 45
SMITHVILLE 34

HAMILTON 63
EAST BUCHANAN 55

MID-BUCHANAN 90
WEST PLATTE 25

LATHROP 67
PLATTSBURG 63 OT

LAWSON 64
NORTH PLATTE 39

STANBERRY 67
SOUTH HARRISON 46

PRINCETON 69
ALBANY 33

WORTH COUNTY 58
NORTH NODAWAY 37

NORTH ANDREW 61
FALLS CITY SACRED HEART 50

PATTONSBURG 43
MAYSVILLE 40

GALLATIN 49
KING CITY 34

ST. JOE CHRISTIAN 61
WEST NODAWAY 28

JEFFERSON 56
DeKALB 17

NORTHEAST NODAWAY 69
UNION STAR 37

SOUTH HOLT 60
OSBORN 19

MOUND CITY 64
STEWARTSVILLE 44

ST. JOE CENTRAL 61
LIBERTY 56

KEARNEY 71
RAYTOWN 59

PARK HILL SOUTH 58
LIBERTY NORTH 36

OAK GROVE 64
EXCELSIOR SPRINGS 49