HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-8-17

HDC TOURNAMENT @ WINSTON
4:30 PM BOYS 7th PLACE TRI-COUNTY vS NEWTOWN-HARRIS
6:00 PM BOYS SEMIFINAL MERCER vs NORTH HARRISON
7:30 PM BOYS SEMIFINAL WINSTON vs EAST HARRISON
CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
CONSOLATION SEMIFINALS
4:30 PM GIRLS KEYTESVILLE vs NORTHWESTERN (MENDON)
5:45 PM BOYS NORBORNE vs KEYTESVILLE
7:00 PM GIRLS BRUNSWICK vs HALE-BOSWORTH
8:15 PM BOYS SOUTHWEST LIVINGSTON vs HALE-BOSWORTH
BRASHEAR TOURNAMENT
ROUND 3 OF POOL PLAY
5:00 PM GIRLS NOVINGER vs KIRKSVILLE JV
6:30 PM BOYS HIGBEE vs MARION COUNTY
8:00 PM GIRLS HIGBEE vs MARION COUNTY