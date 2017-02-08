HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-8-17

February 8, 2017 Local Sports

HDC TOURNAMENT @ WINSTON

4:30 PM BOYS 7th PLACE TRI-COUNTY vS NEWTOWN-HARRIS
6:00 PM BOYS SEMIFINAL MERCER vs NORTH HARRISON
7:30 PM BOYS SEMIFINAL WINSTON vs EAST HARRISON

 

 

CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
CONSOLATION SEMIFINALS

4:30 PM GIRLS KEYTESVILLE vs NORTHWESTERN (MENDON)
5:45 PM BOYS NORBORNE vs KEYTESVILLE
7:00 PM GIRLS BRUNSWICK vs HALE-BOSWORTH
8:15 PM BOYS SOUTHWEST LIVINGSTON vs HALE-BOSWORTH

 

 

BRASHEAR TOURNAMENT
ROUND 3 OF POOL PLAY

5:00 PM GIRLS NOVINGER vs KIRKSVILLE JV
6:30 PM BOYS HIGBEE vs MARION COUNTY
8:00 PM GIRLS HIGBEE vs MARION COUNTY