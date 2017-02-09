HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-9-17

February 9, 2017 Local Sports

HDC TOURNAMENT @ WINSTON

5:00 PM    GIRLS 5th PLACE      EAST HARRISON vs WINSTON
6:30 PM    BOYS 5th PLACE       GRUNDY COUNTY vs GILMAN CITY
8:00 PM    GIRLS 3rd PLACE     GILMAN CITY vs GRUNDY COUNTY

 

 

CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
CHAMPIONSHIP SEMIFINALS

4:30 PM    GIRLS    SOUTHWEST LIVINGSTON vs TINA-AVALON
5:45 PM    BOYS      HARDIN-CENTRAL vs TINA-AVALON
7:00 PM    GIRLS    NORBORNE vs HARDIN-CENTRAL
8:15 PM    BOYS      NORTHWESTERN (MENDON) vs BRUNSWICK

 

BRASHEAR TOURNAMENT
4th AND FINAL ROUND OF POOL PLAY

5:00 PM    BOYS      PUTNAM COUNTY vS HIGBEE
6:30 PM    GIRLS    PUTNAM COUNTY vS NOVINGER
8:00 PM    BOYS     NOVINGER vs MARION COUNTY

 

OTHER GAMES-

DOUBLEHEADERS-
MILAN @ LINN COUNTY
POLO @ ST. JOE CHRISTIAN
NORTH ANDREW @ PLATTSBURG
GIRLS-
SMITHVILLE @ CAMERON
SAVANNAH @ CHILLICOTHE
BISHOP LeBLOND @ LAFAYETTE
ST. JOE CENTRAL @ RAYTOWN
EXCELSIOR SPRINGS @ HARRISONVILLE
BELTON @ KEARNEY