HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-9-17

HDC TOURNAMENT @ WINSTON
5:00 PM GIRLS 5th PLACE EAST HARRISON vs WINSTON
6:30 PM BOYS 5th PLACE GRUNDY COUNTY vs GILMAN CITY
8:00 PM GIRLS 3rd PLACE GILMAN CITY vs GRUNDY COUNTY
CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
CHAMPIONSHIP SEMIFINALS
4:30 PM GIRLS SOUTHWEST LIVINGSTON vs TINA-AVALON
5:45 PM BOYS HARDIN-CENTRAL vs TINA-AVALON
7:00 PM GIRLS NORBORNE vs HARDIN-CENTRAL
8:15 PM BOYS NORTHWESTERN (MENDON) vs BRUNSWICK
BRASHEAR TOURNAMENT
4th AND FINAL ROUND OF POOL PLAY
5:00 PM BOYS PUTNAM COUNTY vS HIGBEE
6:30 PM GIRLS PUTNAM COUNTY vS NOVINGER
8:00 PM BOYS NOVINGER vs MARION COUNTY
OTHER GAMES-
DOUBLEHEADERS-
MILAN @ LINN COUNTY
POLO @ ST. JOE CHRISTIAN
NORTH ANDREW @ PLATTSBURG
GIRLS-
SMITHVILLE @ CAMERON
SAVANNAH @ CHILLICOTHE
BISHOP LeBLOND @ LAFAYETTE
ST. JOE CENTRAL @ RAYTOWN
EXCELSIOR SPRINGS @ HARRISONVILLE
BELTON @ KEARNEY