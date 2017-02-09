THURSDAY BASKETBALL SCORES
HDC CONFERENCE BASKETBALL TOURNAMENT
WINSTON 36 EAST HARRISON 24 GIRLS CONSOLATION
GILMAN CITY 77 GRUNDY COUNTY 45 BOYS CONSOLATION
GILMAN CITY 63 GRUNDY COUNTY 62 GIRLS 3RD PLACE
IOWA GIRLS CLASS 1A REGIONAL 7
LAMONI 43 SE WARREN 27
MURRAY 55 EAST UNION 33
HLV 51 IOWA MENNONITE 48
BGM 47 MESKWAKI SETTLEMENT 42
IOWA GIRLS CLASS 1A REGIONAL 8
DIAGONAL 50 LENOX 29
BEDFORD 45 STANTON 36
ESSEX 73 SOUTH PAGE 36
COON RAPIDS-BAYARD 50 PATON-CHURDAN 28
CAM 69 ORIENT MACKSBURG 32
FREMONT MILLS 27 EAST MILLS 23
OTHER SCORES
GIRLS
PLATTSBURG 57 NORTH ANDREW 31
POLO 49 ST JOSEPH CHRISTIAN 37
MILAN 40 LINN COUNTY 26
NORTH NODAWAY 61 UNION STAR 8
BOYS
NORTH ANDREW 77 PLATTSBURG 55
ST JOSEPH CHRISTIAN 45 POLO 30
NORTH NODAWAY 81 UNION STAR 50
MILAN 53 LINN COUNTY 48