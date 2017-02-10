HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-10-17 & 2-11-17

HDC TOURNAMENT @ WINSTON
5:00 PM BOYS 3rd PLACE NORTH HARRISON vs EAST HARRISON
6:30 PM GIRLS CHAMP MERCER VS NORTH HARRISON
8:00PM BOYS CHAMP WINSTON VS MERCER
CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
FRIDAY
5:00 PM GIRLS 5th PLACE HALE/BOSWORTH vs NORTHWESTERN (MENDON)
6:15 PM BOYS 5th PLACE KEYTESVILLE vs SOUTHWEST LIVINGSTON
7:30 PM GIRLS 3rd PLACE HARDIN-CENTRAL vs SOUTHWEST LIVINGSTON
SATURDAY
5:00 PM BOYS 3rd PLACE BRUNSWICK vs TINA-AVALON
6:30 PM GIRLS CHAMP. NORBONE vs TINA-AVALON
8:00 PM BOYS CHAMP. NORTHWESTERN (MENDON) vs HARDIN-CENTRAL
BRASHEAR TOURNAMENT
FRIDAY
5:00 PM GIRLS 5th PLACE NOVINGER vs BRASHEAR
6:30 PM BOYS 5th PLACE NOVINGER vs BRASHEAR
8:00 PM GIRLS 3rd PLACE MARION COUNTY vs KIRKSVILLE JV
SATURDAY
5:00 PM BOYS 3rd PLACE HIGBEE vs KIRKSVILLE JV
6:30 PM GIRLS CHAMP. HIGBEE vs PUTNAM COUNTY
8:00 PM BOYS CHAMP. PUTNAM COUNTY vs MARION COUNTY
OTHER GAMES-
DOUBLEHEADERS
LATHROP @ EAST BUCHANAN
HAMILTON @ MID-BUCHANAN
LAWSON @ WEST PLATTE
PLATTSBURG @ NORTH PLATTE
GALLATIN @ ALBANY
PRINCETON @ BRAYMER
KING CITY @ MAYSVILLE——-LIVE ON KKWK 100.1 FM
STANBERRY @ TRENTON
KC METRO ACADEMY @ ST. JOE CHRISTIAN
SOUTH NODAWAY @ DeKALB
EAST ATCHISON @ MOUND CITY
NODAWAY-HOLT @ JEFFERSON
SOUTH HOLT @ NORTH NODAWAY
UNION STAR @ ROCK PORT
WEST NODAWAY @ STEWARTSVILLE
NORTHEAST NODAWAY @ OSBORN
BOYS-
CAMERON @ SMITHVILLE
BENTON @ MARYVILLE
SAVANNAH @ CHILLICOTHE
LAFAYETTE @ BISHOP LeBLOND
ST. JOE CENTRAL @ RAYTOWN
BELTON @ KEARNEY
GRANDVIEW @ PLATTE COUNTY
LIBERTY NORTH @ LIBERTY
DISTRICT WRESTLING – FRIDAY NIGHT & ALL DAY SATURDAY
CLASS 1 DISTRICT 3 @ RICHMOND
BROOKFIELD, CARROLLTON, CENTRALIA, GALLATIN, HALLSVILLE, LAFAYETTE COUNTY, LEXINGTON, MACON, MARCELINE, PENNEY, POLO, RICHMOND, TINA-AVALON, TRENTON, WENTWORTH MILITARY ACADEMY
CLASS 1 DISTRICT 4 @ LATHROP
ALBANY, EAST ATCHISON, LATHROP, LAWSON, LONE JACK, MAYSVILLE, MID-BUCHANAN, NORTH ANDREW, O’HARA, PLATTSBURG, ROCK PORT, SOUTH HARRISON, STANBERRY, SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY, WEST PLATTE
CLASS 2 DISTRCIT 4 @ EXCELSIOR SPRINGS
BENTON, CAMERON, KC CENTER, CENTRAL ACADEMY OF EXCELLENCE, CHILLICOTHE, EXCELSIOR SPRINGS, HOGAN PREP, LAFAYETTE, LINCOLN PREP, MARYVILLE, OAK GROVE, PEMBROKE HILL, SAVANNAH, ST. PIUS X
CLASS 3 DISTRICT 4 @ RAYTOWN SOUTH
COLUMBIA BATTLE, BELTON, KC EAST, GRAIN VALLEY, GRANDVIEW, HARRISONVILLE, KEARNEY, MARSHALL, PLATTE COUNTY, RAYTOWN SOUTH, SMITHVILLE, VAN HORN, WARRENSBURG, WILLIAM CHRISMAN, WINNETONKA
CLASS 4 DISTRICT 4 @ OAK PARK
BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS SOUTH, ST. JOE CENTRAL, FORT OSAGE, LIBERTY, LIBERTY NORTH, NORTH KANSAS CITY, OAK PARK, PARK HILL, PARK HILL SOUTH, RAYTOWN, ROCKHURST, RUSKIN, STALEY, TRUMAN