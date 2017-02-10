HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-10-17 & 2-11-17

February 10, 2017 Local Sports

HDC TOURNAMENT @ WINSTON

5:00 PM    BOYS 3rd PLACE     NORTH HARRISON vs EAST HARRISON
6:30 PM    GIRLS CHAMP         MERCER VS NORTH HARRISON
8:00PM    BOYS CHAMP           WINSTON VS MERCER

 
CLAA TOURNAMENT @ TINA-AVALON
FRIDAY
5:00 PM    GIRLS 5th PLACE        HALE/BOSWORTH vs NORTHWESTERN (MENDON)
6:15 PM    BOYS 5th PLACE          KEYTESVILLE vs SOUTHWEST LIVINGSTON
7:30 PM    GIRLS 3rd PLACE        HARDIN-CENTRAL vs SOUTHWEST LIVINGSTON

SATURDAY
5:00 PM     BOYS 3rd PLACE        BRUNSWICK vs TINA-AVALON
6:30 PM      GIRLS CHAMP.          NORBONE vs TINA-AVALON
8:00 PM      BOYS CHAMP.           NORTHWESTERN (MENDON) vs HARDIN-CENTRAL

 
BRASHEAR TOURNAMENT
FRIDAY

5:00 PM      GIRLS 5th PLACE         NOVINGER vs BRASHEAR
6:30 PM      BOYS 5th PLACE           NOVINGER vs BRASHEAR
8:00 PM      GIRLS 3rd PLACE        MARION COUNTY vs KIRKSVILLE JV

SATURDAY

5:00 PM       BOYS 3rd PLACE       HIGBEE vs KIRKSVILLE JV
6:30 PM       GIRLS CHAMP.          HIGBEE vs PUTNAM COUNTY
8:00 PM       BOYS CHAMP.           PUTNAM COUNTY vs MARION COUNTY

 
OTHER GAMES-

DOUBLEHEADERS
LATHROP @ EAST BUCHANAN
HAMILTON @ MID-BUCHANAN
LAWSON @ WEST PLATTE
PLATTSBURG @ NORTH PLATTE
GALLATIN @ ALBANY
PRINCETON @ BRAYMER
KING CITY @ MAYSVILLE——-LIVE ON KKWK 100.1 FM
STANBERRY @ TRENTON
KC METRO ACADEMY @ ST. JOE CHRISTIAN
SOUTH NODAWAY @ DeKALB
EAST ATCHISON @ MOUND CITY
NODAWAY-HOLT @ JEFFERSON
SOUTH HOLT @ NORTH NODAWAY
UNION STAR @ ROCK PORT
WEST NODAWAY @ STEWARTSVILLE
NORTHEAST NODAWAY @ OSBORN

BOYS-
CAMERON @ SMITHVILLE
BENTON @ MARYVILLE
SAVANNAH @ CHILLICOTHE
LAFAYETTE @ BISHOP LeBLOND
ST. JOE CENTRAL @ RAYTOWN
BELTON @ KEARNEY
GRANDVIEW @ PLATTE COUNTY
LIBERTY NORTH @ LIBERTY

 

DISTRICT WRESTLING – FRIDAY NIGHT & ALL DAY SATURDAY

CLASS 1 DISTRICT 3 @ RICHMOND
BROOKFIELD, CARROLLTON, CENTRALIA, GALLATIN, HALLSVILLE, LAFAYETTE COUNTY, LEXINGTON, MACON, MARCELINE, PENNEY, POLO, RICHMOND, TINA-AVALON, TRENTON, WENTWORTH MILITARY ACADEMY
CLASS 1 DISTRICT 4 @ LATHROP
ALBANY, EAST ATCHISON, LATHROP, LAWSON, LONE JACK, MAYSVILLE, MID-BUCHANAN, NORTH ANDREW, O’HARA, PLATTSBURG, ROCK PORT, SOUTH HARRISON, STANBERRY, SUMMIT CHRISTIAN ACADEMY, WEST PLATTE

CLASS 2 DISTRCIT 4 @ EXCELSIOR SPRINGS
BENTON, CAMERON, KC CENTER, CENTRAL ACADEMY OF EXCELLENCE, CHILLICOTHE, EXCELSIOR SPRINGS, HOGAN PREP, LAFAYETTE, LINCOLN PREP, MARYVILLE, OAK GROVE, PEMBROKE HILL, SAVANNAH, ST. PIUS X

CLASS 3 DISTRICT 4 @ RAYTOWN SOUTH
COLUMBIA BATTLE, BELTON, KC EAST, GRAIN VALLEY, GRANDVIEW, HARRISONVILLE, KEARNEY, MARSHALL, PLATTE COUNTY, RAYTOWN SOUTH, SMITHVILLE, VAN HORN, WARRENSBURG, WILLIAM CHRISMAN, WINNETONKA

CLASS 4 DISTRICT 4 @ OAK PARK
BLUE SPRINGS, BLUE SPRINGS SOUTH, ST. JOE CENTRAL, FORT OSAGE, LIBERTY, LIBERTY NORTH, NORTH KANSAS CITY, OAK PARK, PARK HILL, PARK HILL SOUTH, RAYTOWN, ROCKHURST, RUSKIN, STALEY, TRUMAN