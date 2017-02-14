HIGH SCHOOL SCHEDULE FOR 2-14-17

DOUBLEHEADERS-
CAMERON @ TRENTON
EAST BUCHANAN @ PLATTSBURG
HAMILTON @ WEST PLATTE
LAWSON @ LATHROP
NORTH PLATTE @ MID-BUCHANAN
WORTH COUNTY @ NORTH HARRISON
SOUTH HARRISON @ ALBANY
SOUTHWEST LIVINGSTON @ BRAYMER
STANBERRY @ MAYSVILLE
NORTHLAND CHRISTIAN @ NORTH ANDREW
TINA-AVALON @ POLO
WINSTON vs EAST HARRISON @ RIDGEWAY
TRI-COUNTY @ GRUNDY COUNTY
GILMAN CITY @ MERCER
NEWTOWN-HARRIS @ NOVINGER
OSBORN @ DeKALB
SOUTH NODAWAY vs EAST ATCHISON @ FAIRFAX
WEST NODAWAY @ JEFFERSON
NODAWAY-HOLT @ MOUND CITY
UNION STAR @ SOUTH HOLT
ROCK PORT @ STEWARTSVILLE
GIRLS-
CHILLICOTHE @ LAFAYETTE
BOYS-
LAFAYETTE @ CHILLICOTHE
BISHOP LeBLOND @ SMITHVILLE
BENTON @ SAVANNAH
ST. JOE CENTRAL @ TRUMAN
EXCELSIOR SPRINGS @ PLEASANT HILL
PLATTE COUNTY @ KEARNEY