TUESDAY BASKETBALL SCORES
GIRLS
HDC CONFERENCE
MERCER 84 GILMAN CITY 26
EAST HARRISON 50 WINSTON 34
275 CONFERENCE
JEFFERSON 65 WEST NODAWAY 20
DEKALB 47 OSBORN 21
MOUND CITY 59 NODAWAY HOLT 33
SOUTH NODAWAY 58 EAST ATCHISON 45
ROCK PORT 58 STEWARTSVILLE 33
OTHER SCORES
NORTH HARRISON 44 WORTH COUNTY 42
TINA AVALON 35 POLO 25
TRENTON 52 CAMERON 29
NORTH ANDREW 60 NORTHLAND CHRISTIAN 49
SOUTHWEST LIVINGSTON 66 BRAYMER 58
CHILLICOTHE 58 LAFAYETTE 49 OT
IOWA GIRLS REGIONALS
CLASS 2A REGION 8
CENTRAL DECATUR 80 PLEASANTVILLE 13
PEKIN 54 VAN BUREN 50
DANVILLE 57 HIGHLAND 42
SIGOURNEY 62 MEDIAPOLIS 42
CLASS 2A REGION 3
MOUNT AYR 72 SOUTHWEST VALLEY 54
NODAWAY VALLEY 41 AHSTW 36
LOGAN MAGNOLIA 60 IKM MANNING 58
SOUTH CENTRAL CALHOON 51 MANSON NW WEBSTER 45
CLASS 1A REGION 7
MURRAY 51 LAMONI 35
GRANDVIEW CHRISTIAN 46 ANKENY CHRISTIAN 31
SPRINGVILLE 75 HLV 28
GMG 44 BGM 40
BOYS
HDC CONFERENCE
WINSTON 65 EAST HARRISON 25
MERCER 91 GILMAN CITY 69
GRUNDY COUNTY 66 TRI COUNTY 13
275 CONFERENCE
JEFFERSON 87 WEST NODAWAY 40
SOUTH NODAWAY 64 EAST ATCHISON 59
DEKALB 48 OSBORN 36
MOUND CITY 61 NODAWAY HOLT 52
STEWARTSVILLE 54 ROCK PORT 43
OTHER SCORES
SOUTH HARRISON 61 ALBANY 25
STANBERRY 62 MAYSVILLE 40
WORTH COUNTY 65 NORTH HARRISON 36
TRENTON 82 CAMERON 58
POLO 52 TINA AVALON 47
BRAYMER 65 SOUTHWEST LIVINGSTON 54
NORTH ANDREW 114 NORTHLAND CHRISTIAN 36
HAMILTON 74 WEST PLATTE 30
LAWSON 82 LATHROP 52
BENTON 45 SAVANNAH 31